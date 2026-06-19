ترمب: لدي أُمنية أساسية واحدة وأتأسف على إصابة مجتبى خامنئي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مقابلة مع موقع أكسيوس، إنه يتأسف لإلحاق الأذى بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، مضيفا أن له أمنية أساسية واحدة.

وأضاف أن ما يحدث في إيران "يبدو فعلا كأنه تغيير للنظام" مؤكدا أن مجتبى خامنئي "مختلف عن والده" ويتمتع بقدر من الشجاعة.

وبيّن ترمب أنه لم يتحدث مع المرشد الجديد، لكنه أبدى أسفه لإلحاق الأذى به، قائلا إنه أصيب بجروح بالغة. وتابع "نعم قتلت علي خامنئي وعددا من مسؤولي الحرس الثوري"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن إيران "كانت تمتلك 200 طائرة اختفت جميعها الآن، و159 سفينة أصبحت كلها في قاع البحر".

"لست هربرت هوفر"

وفي السياق، قال ترمب إن إطالة أمد الحرب "لإرضاء المتشددين" كان من الممكن أن تؤدي إلى ركود عالمي، مضيفا أن لديه "أُمنية أساسية واحدة" بصفته رئيسا، وهي ألا يصبح أبدا "هربرت هوفر"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الحادي والثلاثين الذي ارتبط اسمه بالكساد الكبير.

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة تمتلك "أقوى جيش في العالم"، قائلا إن بلاده وحدها كانت قادرة على فرض حصار بهذا الحجم، مشيرا إلى أن أي سفينة لم تتمكن من العبور، رغم أن بعضها حاول ذلك دون نجاح.

وأضاف أن الحصار البحري دفع إيران إلى طاولة المفاوضات "أكثر من أي وقت مضى"، معتبرا أن مذكرة التفاهم المطروحة "قد تكون استسلاما إيرانيا غير مشروط".

ووصف ترمب الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بأنه "كارثة"، قائلا إنه تفاوض مع طهران من "موقع القوة" بعدما انتهت قدرات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي، وفق تعبيره.

ومساء الأربعاء، وقّع الرئيس الأمريكي ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلكترونيا، على مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

وينص الاتفاق المؤقت على أن تعلن الولايات المتحدة وإيران وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان.

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وأعلنت باكستان -التي قادت جهود الوساطة- دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران، منذ أبريل/نيسان الماضي.