سوريا تغيب عن بطولتين لألعاب القوى في مصر

أعلن الاتحاد السوري لألعاب القوى غياب لاعبيه، عن منافسات البطولتين العربيتين لألعاب القوى تحت 16 و23 عاماً، اللتين تستضيفهما مدينة الإسماعيلية المصرية اعتباراً من غد السبت، بسبب عدم حصول البعثة السورية على تأشيرات الدخول للبلد المستضيف.

استكمال التحضيرات

وقال الاتحاد السوري في بيان، إنه استكمل "جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة للمشاركة في البطولتين العربيتين لألعاب القوى ضمن المهل المحددة، بما في ذلك إرسال قوائم الوفد والوثائق الرسمية المطلوبة من اللجنة المنظمة".

وأضاف أن عدم منح تأشيرات الدخول حال دون سفر البعثة السورية إلى مصر، رغم التحضيرات الفنية والإدارية وإقامة معسكرات للاعبين واللاعبات، استعدادا للمشاركة في منافسات الإسماعيلية.

"أعراف رياضية"

وفيما لم يصدر تعليق من الجهات المنظمة للبطولة، اعتبر الاتحاد السوري أن عدم منح التأشيرات لبعثته "يتعارض مع الأعراف والبروتوكولات المتبعة في استضافة البطولات الرياضية العربية والقارية والدولية"، والتي تنص على "تسهيل إجراءات دخول الوفود المشاركة وضمان وصولها إلى الدولة المستضيفة".

وتستضيف مدينة الإسماعيلية المصرية منافسات البطولة العربية الأولى لألعاب القوى تحت 16 عاما والبطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 23 عاما، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة بعثات من معظم الدول العربية.