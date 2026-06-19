ترمب: إسرائيل ستفعل ما أقوله ولا حدود لقوتي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" أن إسرائيل مدينة بوجودها إلى تواجده في السلطة حاليا، موجها انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترمب " لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت"، وأضاف "نتنياهو الذي عمل بشكل جيد معي سيقول لك أننا نحن من نملك الأسلحة و من نملك القبة الحديدية ونحن من نملك قاذفات بي 2".

وأبدى ترمب الثقة في تأثيره على القرار الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل تكنّ له الكثير من الاحترام وسوف تفعل ما يقوله.

ووصف علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالجيدة، مستدركا "لكن يتعين علينا إبقاؤه عاقلاً بعض الشيء".

ترمب وقادة العالم

من جانب آخر، نفى ترمب أن تكون حرب إيران قد كشفت حدود قدرته على ممارسة النفوذ وأكد أن سلطته بلا حدود، وقال إنه فضل التفاوض على اتفاق مع طهران لمنع الحرب من التحول إلى كساد اقتصادي عالمي.

وتباهى الرئيس الأمريكي بأن مشاركته في قمة مجموعة السبع كانت "قوية ومسيطرة للغاية".

وأشاد بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الهندي ناريندرا مودي باعتبارهما الزعيمين العالميين اللذين يُعجب بهما أكثر من غيرهما، مثنياً على شي ووصفه بأنه "رجل أعمال بامتياز" وعلى مودي ووصفه بأنه "شخصية قوية جداً".

ورفض تحديد القادة الذين يعتبرهم الأضعف، قبل أن يعبر عن أسفه لغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مجموعة السبع، التي كانت تُعرف بمجموعة الثماني قبل طرد روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وأطال ترمب الحديث عن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتكريمه عبر إقامة حفل عشاء في قصر فرساي الذي وصفه ترمب بأنه "نقطة ضعفي".