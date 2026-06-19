البنتاغون يطلب 80 مليار دولار لحرب إيران.. وإدارة ترمب تحت الضغط

أبلغت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أعضاء في الكونغرس أنها بحاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب مع إيران، إلى جانب التزامات عسكرية وتشغيلية أخرى.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن طلب التمويل الإضافي الكامل، الذي سيشمل أموالا للبنتاغون، بالإضافة إلى أولويات غير دفاعية مثل الزراعة والإغاثة في حالات الكوارث قد يُرسل إلى المشرعين في الأيام المقبلة.

وسيُخصص جزء من هذه الأموال لعمليات السفن ورواتب الأفراد والذخائر وغيرها، وفقا للصحيفة.

وأجرى ستيفن فاينبرغ، نائب وزير الدفاع، اتصالات هاتفية مع عدد من المشرعين خلال الأيام الماضية لشرح الاحتياجات المالية العاجلة للوزارة، وسط مخاوف المشرعين من أن الجيش قد استنفد ذخائر قيّمة قد تكون هناك حاجة إليها لمواجهة تهديدات في أماكن أخرى من العالم.

وتتعرض إدارة ترمب لضغوط كبيرة من المشرعين لتقديم ثمن شامل للحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط.

حرب مكلفة

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أعلن البنتاغون أن تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار عن تقديرات أواخر شهر مارس/آذار الماضي.

ولا يزال من غير الواضح كيف توصل البنتاغون إلى التقدير البالغ 29 مليار دولار، وقال مصدر لوكالة رويترز في مارس/آذار الماضي إن إدارة ترمب قدرت تكلفة ‌‌‌‌الأيام الستة الأولى من الحرب بما لا يقل عن ‌‌‌‌11.3 ‌‌‌‌مليار دولار.

وفاقمت الحرب المخاوف بشأن الاستنزاف السريع لمخزونات الأسلحة الأمريكية بعد أشهر من عمليات مكثّفة استُخدم فيها الدفاع الجوي والصواريخ في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من أن الصين وروسيا ستقران هذه المؤشرات باعتبارها دليلا على هشاشة القدرة الصناعية العسكرية الأمريكية، وهو ما قد يشجع بكين خصوصا على اختبار حدود الردع الأمريكي في المستقبل.