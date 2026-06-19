اختناقات بين الفلسطينيين إثر اقتحام إسرائيلي لقرية المغير بالضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء اقتحامه قرية المغير، شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت القرية بالتزامن مع انتهاء صلاة الجمعة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط المسجد أثناء خروج المصلين. ولم تُسجل إصابات بالرصاص، وفق المصادر.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات ينفذها مستوطنون، أسفرت خلال الأشهر الماضية عن إصابة فلسطينيين وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات والأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، منزلا في بلدة كفل حارس الفلسطينية، شمال محافظة سلفيت بوسط الضفة الغربية، وألحقوا أضرارا بأربع مركبات.

وأفاد رئيس بلدية كفل حارس "منير أبو يعقوب" لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزلا وسط البلدة، قبل أن تحطم زجاج أربع مركبات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن استشهاد 1169 فلسطينيا وإصابة نحو 12 ألفا و666 فلسطينيا، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني.