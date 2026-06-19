إيران تؤكد تأجيل اجتماع سويسرا وباكستان تنفي وجود عقبات أمام المفاوضات

أعلنت الخارجية الإيرانية إرجاء الاجتماع الذي كان مقررا، اليوم الجمعة في سويسرا، بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، في وقت أكدت فيه باكستان أنه لا توجد عقبات أمام بدء المفاوضات في سويسرا.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل ⁠بقائي تأجيل الاجتماع، موضحا أن إيران غير مستعجلة لعقد هذا الاجتماع بعد التوقيع على نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

غير أنه أكد أن طهران تخطط لعقد اجتماع، الأيام المقبلة، للتفاوض مع الجانب الأمريكي، موضحا أن تقدم المفاوضات المتعلقة بالاتفاق ⁠الأمريكي الإيراني "سيعتمد ⁠على الالتزام بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم".

وقال بقائي إن المشاورات بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات لصياغة الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن تجري عبر الوسطاء، وإنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في حال تهيأت الظروف اللازمة لبدء المفاوضات.

من جهته، حمّل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار- واشنطن مسؤولية إنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان.

وحذّر عراقجي -خلال حديثه مع نظيره الباكستاني- من تداعيات أي انتهاك لالتزامات مذكرة التفاهم الموقعة مساء الأربعاء الماضي بين واشنطن وطهران.

تهدئة جبهة لبنان

ولم يتوجه المسؤولون الإيرانيون إلى سويسرا كما كان مخططا جراء عدم توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وفق ما أكدته بعض المصادر لشبكة "سي إن إن".

وفي السياق، أفادت الشبكة الأمريكية بأن إيران طلبت ضمانات بشأن وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا.

وذكرت الشبكة -نقلا عن دبلوماسي مطلع على الملف، اليوم الجمعة- أن الإيرانيين طالبوا بضمانات تؤكد إنهاء القتال في لبنان كما هو منصوص عليه في الاتفاق الموقع.

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وتعرقل الغارات الإسرائيلية على لبنان -التي قُتل فيها اليوم الجمعة فقط عشرات من اللبنانيين- المفاوضات، بالنظر إلى أن إنهاء القتال في لبنان أحد شروط الاتفاق الأمريكي الإيراني الأوسع.

وفي ظل هذه التطورات مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، يكتنف الغموض مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان من المقرر أن تستضيف سويسرا، اليوم الجمعة، اجتماعا بين ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران. لكن الاجتماع لم ير النور إثر تواتر التصريحات المتعلقة بتأجيل انعقاده.

وقد أعلنت الخارجية السويسرية إلغاء الاجتماع المقرر اليوم الجمعة في منتجع بورغنشتوك، لكنها أبدت استعدادها لتيسيره، مفيدة بأن الأعمال التحضيرية ذات الصلة "مستمرة".

وأمس الخميس، أعلنت الولايات المتحدة تأجيل زيارة جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا رغم تأكيده استمرار التحضيرات للمباحثات الفنية المرتقبة مع إيران.

لا عقبات

كما أرجأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الخميس، زيارته إلى سويسرا بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد.

وتعليقا على تأجيل المباحثات في سويسرا، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الجمعة، أنه لا توجد عقبات أمام بدء مفاوضات سويسرا.

وشدد إسحاق دار على ضرورة استكمال المفاوضات بين واشنطن وطهران في غضون 60 يوما، حسبما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة.

وعن سبب عدم بدء مفاوضات سويسرا، أشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن ذلك "مرتبط بانشغال مسؤولين إيرانيين بطقوس شهر محرم".

ومساء الأربعاء، وقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلكترونيا، على مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

وينص الاتفاق المؤقت على أن تعلن الولايات المتحدة وإيران وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان.

وأعلنت باكستان -التي قادت جهود الوساطة- دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران، منذ أبريل/نيسان الماضي.