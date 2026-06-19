إيران: نستعد لمحادثات مهمة والاتفاق يتضمن تنفيذ 5 بنود فورا

دعت طهران واشنطن لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار، مؤكدة أنها "ستعتمد آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز بعد 60 يوما، وستطرح مبادرة خاصة بالمضيق على دول المنطقة".

جاء ذلك في تصريح لسعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني للجزيرة اليوم الجمعة.

وقال خطيب زاده "نسعى لتحقيق السلام على الجبهات كافة، بما فيها غزة، وأدرجنا لبنان في مذكرة التفاهم لارتباطه المباشر بالحرب"، مضيفا "لا سلام أو استقرار في لبنان والمنطقة دون إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي".

وأعلنت إيران والولايات المتحدة يوم 14 يونيو/حزيران الجاري التوصل إلى اتفاق من 14 بندا يُعرف باسم مذكرة تفاهم إسلام آباد ينص على وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الجانبين عبر المفاوضات.

ووقّع الاتفاق إلكترونيا كل من الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي دونالد ترمب، ويتضمن بنودا تتعلق بإنهاء الحرب في عدة جبهات، بما فيها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

آلية جديدة لإدارة هرمز

وكشف نائب وزير الخارجية الإيراني عن أن طهران تحضر لمحادثات مهمة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ 5 بنود فورا، مشيدا بـ"دور قطر وباكستان اللتين لعبتا دورا مهما في التوصل إلى مذكرة التفاهم ودورهما كان محوريا".

وقال خطيب زاده "لا نسعى للهيمنة على المنطقة وتجمعنا مصالح مشتركة مع جميع دول المنطقة"، مؤكدا أن بلاده "ستوفر خدمات الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان وفق القانون الدولي".

وأوضح "لدينا حقوق قانونية في مضيق هرمز، لكننا لن نفرض رسوما على الملاحة في المضيق خلال 60 يوما"، مشيرا إلى أن إيران ستعتمد آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز بعد 60 يوما وستطرح مبادرة خاصة بالمضيق على دول المنطقة.

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وشدد على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يشمل الإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة، قائلا إن طهران مستعدة للمضي قدما خطوة بخطوة إذا أظهر الطرف الآخر الجدية نفسها.

وكانت إيران أعلنت تأجيل المفاوضات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة مع الولايات المتحدة في سويسرا إلى موعد لاحق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان الجمعة، إن الاتصالات اللازمة تُجرى عبر الوسطاء عند الحاجة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات عندما تتوافر الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات.

وأوضح بقائي أن بدء المفاوضات يتطلب تنفيذ واستمرار تطبيق بنود محددة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.