مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 بانفجار في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل أحد جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوبي لبنان أمس الأربعاء، في حادث أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن "الرقيب أول ألكسندر فيلين (29 عاما) سقط قتيلا"، مضيفا أن "ضابطا وضابط احتياط وجندي احتياط أصيبوا بجروح متوسطة، كما أصيب ضابط صف قتالي وجنديا احتياط وجندية احتياط بجروح طفيفة".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الجيش أن الجندي قُتل جراء انفجار عبوة ناسفة، في حين أفادت هيئة البث الرسمية بأن نائب قائد الفرقة 36 هو أحد المصابين جراء انفجار عبوة ناسفة في حادث وقع أمس في قرية الطيبة بمنطقة الليطاني جنوبي لبنان.

وجاء الكشف عن الحادث بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا، فجر اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب ووقف القتال على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3884 قتيلا و11856 مصابا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية. في حين قُتل 31 جنديا إسرائيليا ومتعاقد مدني خلال تلك الفترة.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة خلال عامي 2023 و2024، ووسّعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.