لقطات توثق أكبر هجوم أوكراني على موسكو منذ عامين

أظهرت المقاطع المصورة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل دقيقة لهجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة استهدف العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم، وهو الهجوم الذي وُصف بالأعنف منذ عامين وفق وسائل إعلام روسية.

وبينت لقطات واضحة – تم التحقق منها بواسطة الجزيرة- تعرض مصفاة كابوتنيا للنفط والمملوكة لشركة غازبروم لضربة مباشرة، حيث أدى الانفجار الهائل إلى تطاير غطاء خزان النفط في السماء، وأعقب ذلك اندلاع حريق ضخم وتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود التي غطت أجواء المنطقة.

وفي لقطات أخرى، ظهرت مسيرة أوكرانية أثناء محاولة اعتراضها وهي في طريقها نحو المصفاة، ورغم تعرضها لنيران وصواريخ مضادة، إلا أن تلك المحاولات لم تفلح في إسقاطها.

وفي مقطع آخر، وثقت المشاهد طائرة مسيرة تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من اعتراضها، لكنها أحدثت انفجار هائل بمجرد سقوطها.

كما بينت المشاهد تحليق طائرات مسيرة أخرى بين سحب الدخان والنيران، في حين استمرت محاولات الدفاعات الجوية الروسية لاعتراضها دون أن تظهر الفيديوهات نجاح تلك المحاولات.

وعلق محللون متخصصون في مجال الطائرات المسيرة على هذه المشاهد بالإشارة إلى أن المسيرات الهجومية الأوكرانية تحلق فوق العاصمة الروسية بحرية، في ظل ما وصفوه بعدم فعالية منظومات الدفاع الجوي.

الرواية الأوكرانية

وفي تعليق على هذه التطورات الميدانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تبني بلاده لهذه الهجمات، حيث أوضح أن قوات الجيش الأوكراني ورجال الاستخبارات نفذوا عملية استهداف جديدة طالت مصفاة النفط في موسكو للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، مما أدى إلى اشتعال الحرائق فيها.

وأضاف أن الهجمات شملت استهداف مواقع للجيش الروسي ومخازن نفط في منطقة روستوف وفي المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

واعتبر زيلينسكي أن توجيه الضربات ذات المدى المتوسط والبعيد يمثل الرد الأمثل على الاستهداف الروسي المتعمد للمدن والبلدات الأوكرانية.

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وأشار إلى أن حلفاء كييف أبدوا إعجابهم بمدى دقة وفعالية هذه الهجمات، مع التشديد في الوقت ذاته على أن هذه العمليات ستستمر طالما أصرت روسيا على استمرار الحرب.

الموقف الروسي

على الجانب الروسي، أكدت السلطات ووكالات الأنباء الرسمية مثل "تاس" و"ريا نوفوستي" تعرض منطقة موسكو لأكبر هجوم من نوعه منذ عامين.

وصرح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بأن منظومات الدفاع الجوي دمرت أكثر من 190 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة، واعترف في الوقت نفسه بنجاح بعض الطائرات في الوصول إلى مصفاة تكرير النفط، حيث تعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران.

وأشار سوبيانين إلى سقوط شظايا على مركز سادوفود التجاري دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف عن إصابة امرأة في منطقة إيليكتروستال جراء سقوط حطام مسيرة على سطح منزل.

وطالت الأضرار مبنى سكنيا في جوكوفسكي، ومركزا للياقة البدنية ومنشأة في منطقة صناعية داخل ليوبيرتسي، إلى جانب اشتعال النيران في سقف المركز التجاري بيلايا داشا، وتساقط الحطام على منازل في تشيخوف وبافلوفسكي بوساد وقرية كرايكوفو.

وأسفر الهجوم عن شلل في حركة النقل، حيث جرى تعليق الرحلات الجوية في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي، وتوقف حركة المرور في أجزاء من طريق موسكو الدائري وشوارع كابوتنيا وفيركني بوليا ونوفوريازانكوي، مع إغلاق شارع تشاجين بصورة تامة.