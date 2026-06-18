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كيف حول ترمب عشاء قصر فرساي البروتوكولي إلى لحظة تاريخية؟

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U.S. President Donald Trump, left, receives a tour of Chateau de Versailles from President Emmanuel Macron ahead of a dinner on Wednesday, June 17, 2026 in Versailles, France, after the G7 summit in Evian, France. (Anna Moneymaker/Pool Photo via AP)
مدة الفيديو 02 دقيقة 11 ثانية 02:11
Published On 18/6/2026

لم يكن متوقعا أن يتحول العشاء البروتوكولي الذي كان معدا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قصر فرساي الفرنسي، إلى لحظة رمزية عندما جرى خلاله التوقيع على مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب مع إيران.

فقد دُعي الصحفيون لحضور عشاء بروتوكولي احتفالا بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية بحضور ترمب، لكنهم فوجئوا بتوقيع الاتفاق الذي وضع حدا ولو مؤقتا للحرب مع إيران، كما قال مراسل الجزيرة في باريس حافظ مريبح.

ولم يكن توقيع الاتفاق خلال الحرب منتظرا، لكنه لاقى ترحيبا فرنسيا ودوليا كبيرا لأنه وضع نهاية ولو مرحلية للحرب، وفق مريبح، الذي قال إن باريس ترى الاتفاق مهما ويجب البناء عليه لمنع تجدد الحرب.

ففرنسا وأوروبا عموما تولي أهمية بالغة لهذا الاتفاق في وضع حد لأسعار الطاقة على المدى القريب، بعد الصعود الكبير الذي شهدته خلال الشهور الـ4 الأخيرة بسبب الحرب.

France's President Emmanuel Macron (L) and his wife Brigitte Macron (C) welcome US President Donald Trump (R) at Chateau de Versailles ahead of a dinner to celebrate the 250th anniversary of the independence of the United States, in Versailles southwest of Paris on June 17, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) وزوجته بريجيت ماكرون (وسط) يستقبلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) في قصر فرساي جنوب غرب باريس، يوم 17 يونيو/حزيران 2026 (الفرنسية)

توقيع إلكتروني

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، تم الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ودخولها حيز التنفيذ تمهيدا للمفاوضات التي أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستبدأ غدا الجمعة في جنيف.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال أمس الأربعاء، إن قادة مجموعة السبع اتفقوا على دعم الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران، وتمويل طرق ومسارات بديلة لنقل الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز.

وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء قمة مجموعة السبع التي عقدت في إيفيان الفرنسية، أن الاتفاق "جيد جدا، لأنه يضع حدا لحالة عدم الاستقرار التي لمستها الشعوب كلها".

وتم توقيع نسخ إلكترونية من الاتفاق من جانب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي الذي قال موقع أكسيوس إنه قام بالتوقيع خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فرساي.

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المصدر: الجزيرة

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