عشرات العائلات في طرطوس بلا كهرباء منذ 8 أشهر.. ما القصة؟

"عدنا للعصر الحجري"، يقول حمزة الناصر، في إشارة إلى ظروف الإقامة مع انقطاع التيار الكهربائي عن مشروع السكن الوطني في مدينة طرطوس.

عائلة حمزة واحدة من نحو 70 عائلة تقطن في المشروع، وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو 8 أشهر بعد تعرض الكابل الرئيسي للسرقة.

وانطلق مشروع "السكن الوطني" في مدينة طرطوس في بداية تسعينيات القرن الماضي، ويضم 1166 شقة، بتنفيذ ما كان يعرف بـ"مؤسسة الإسكان العسكرية" التي تحوّل اسمها بعد سقوط نظام الأسد إلى "المؤسسة العامة للبناء والتشييد" في وزارة الإسكان والأشغال السورية.

وتأتي أزمة الكهرباء بالسكن الوطني، في وقت تشهد فيه سوريا ومحافظة طرطوس تحسنا كبيرا في التيار الكهربائي بساعات وصل تصل إلى نحو 20 ساعة في اليوم، بعد أن كانت تقتصر على 6 ساعات قبل نحو عام.

معاناة متعددة الأوجه

ويشير حمزة في حديث لمراسلة "سوريا الآن"، إلى أن "التدفئة والتسخين في الشتاء كانت عن طريق حرق الخشب، بينما خلال الصيف نتعرض لقرص البعوض والبرغش مع غياب تام لوسائل التبريد".

ويصف عبد الرحمن مصطفى يحيى، أحد السكان، الواقع بالقول: "المعاناة مستمرة منذ 8 أشهر، وعند مراجعة المديرية العامة للكهرباء، اقتصر ردهم على ضرورة انتظار تأمين الكابل المطلوب البالغ طوله نحو 700 متر".

متى يعود التيار إلى السكن؟

في هذا السياق، أوضح حسين سلوم، مدير المشروع، في تصريح لـ"سوريا الآن"، أن المؤسسة العامة للبناء والتشييد بدأت بالفعل بإجراءات تأمين المواد الناقصة، وإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة، متوقعا أن يصل التيار الكهربائي بعد شهرين من وصول المواد، نظرا لما طال مراكز التحويل، واللوحات الكهربائية، والمصاعد من تخريب إضافي.