قصف غادر يحول زفاف عريس في غزة إلى مأتم مفجع

بينما كان يطوف الشوارع ليوزع بطاقات زفافه بشغف، ويعد الساعات لارتداء بدلة الفرح، خطفت صواريخ الاحتلال روحه، لم تمهله الطائرات ليعيش يوم عرسه الموعود، بل اغتالت حلمه ومزقت دعوات الزفاف لتختلط بدمائه وتتناثر بين ركام مركبته، في فاجعة تلخص أبشع صور القهر في غزة.

هكذا كانت نهاية الشاب عبد الجواد أبو لبن، الذي تحولت زفته المنتظرة إلى مسيرة وداع حزينة وسط المدينة، فقد تبددت كل الأمنيات في لمحة بصر، وبات جثمانه يحمل على الأكتاف نحو مثواه الأخير في مشهد يدمي القلوب، ليترك خلفه غصة في نفوس أسرته، ومأساة جديدة تضاف إلى سجل الأحزان في القطاع المحاصر.

وفي تفاصيل الفاجعة، ارتقى الشاب عبد الجواد أبو لبن إثر استهداف إسرائيلي غادر طال مركبته وسط مدينة غزة اليوم، واستشهد معه شابان وأصيب آخرون.

وكان من المقرر أن يحتفل الشاب بزفافه بعد أسبوع واحد فقط، وأظهرت مشاهد صدمة أفراد عائلته وهم يودعونه وسط حالة من الحزن الشديد، حيث ردد عمه كلمات تلخص حجم المأساة وهو ينظر إلى جثمانه ويقول له إن يوم الجمعة هو موعد العرس، وإن بطاقات الدعوة ما زالت معه.

وفي السياق ذاته، نشر الصحفي إسلام بدر لقطات مصورة بعد قصف المركبة التي كانت تقل الشبان الثلاثة، حيث ظهرت بين حطام المركبة دعوات الفرح التي كان من المفترض توزيعها.

ونقلت منصات فلسطينية حالة الحزن المفجعة التي خيمت على عائلة أبو لبن بعد فقدان نجلها بهذه الطريقة القاسية.

وسرعان ما تحولت قصة العريس الشهيد إلى قضية أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء وصحفيون صوره للتعبير عن غضبهم وحزنهم، ودون المدون محمود الشريف بكلمات يملؤها القهر عن بطاقات الدعوة التي بقيت داخل المركبة المستهدفة، ليوضح أن حفل زفافه كان من المقرر إقامته في الأسبوع القادم، ووصف المشهد بأنه يختصر حال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن جهته، تساءل يحيى بشير بمرارة عن أي حياة وأي أمل يتحدث العالم مع سكان غزة، واستنكر شكل الحياة التي تفرض على الفلسطيني الذي كلما أراد أن يتنفس، باغته صاروخ.

وفي سياق متصل، نشر الصحفي مصعب الشريف صور الشهيد مع تعليق مؤثر، أوضح فيه أن عبد الجواد كان من المفترض أن يزف في حفل بهيج الأسبوع القادم، لكنه ارتقى ليكون في قوافل الشهداء.

وبدورها، عبرت نسيبة حلس عن غضبها من هذا الاستهداف، وكتبت أن العريس كان يوزع دعوات فرحه المقرر بعد أيام، لتؤكد أن الاحتلال يغتال الفرحة قبل أن تولد، ووصفت هذا العمل بفعل جبان يخشى أن يحيا الشعب الفلسطيني بسعادة وسلام.

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وبحسب تقارير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، نفذ جيش الاحتلال 3269 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو ما أسفر عن استشهاد أكثر من 990 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 3138 جريحا، إضافة إلى اعتقال 95 فردا.