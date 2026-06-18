عملية سطو هوليوودية.. لصوص يقتلعون صرافا آليا في بريطانيا باستخدام رافعة مسروقة

الذهاب إلى: أنظمة الحماية في أجهزة الصراف الآلي

وأظهرت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادثة التي وقعت الساعة 3:17 صباح 16 يونيو/حزيران 2026 في الشارع الرئيسي. وبينت اللقطات اقتحام لصوص واجهة المبنى كاملا وتدميرها بالرافعة، قبل تحميل جهاز الصراف فوق شاحنة نقل صغيرة والفرار من الموقع برفقة سيارة أخرى.

وأكدت التحقيقات الأمنية أن العملية لم تستغرق أكثر من أربع دقائق، إذ ترك المنفذون الرافعة في منتصف الشارع بعد استخدامها، مما أدى إلى تصاعد الدخان والغبار في محيط المبنى. وتشير التقديرات إلى أن جهاز الصراف الآلي كان يحتوي على عشرات آلاف الجنيهات الإسترلينية وقت اقتلاعه لكونه مغذى بالسيولة النقدية.

أنظمة الحماية في أجهزة الصراف الآلي

وأثارت الحادثة تساؤلات بشأن فاعلية الأنظمة الأمنية التي تتبعها المؤسسات المالية لمنع السرقات، إذ تتوفر في هذه الأجهزة تقنيات لإتلاف الأموال عبر صبغ الأوراق النقدية بالحبر تلقائيا فور رصد اهتزاز قوي لحظر الاستفادة منها.

وتتضمن تدابير الحماية رش المستهدفين بسائل كيميائي غير مرئي يحمل بصمة رقمية تلتصق بالملابس والجلد تسهيلا للإدانة الجنائية، فضلا عن تثبيت مصدات حديدية أمام الفروع، وتشغيل خاصية التتبع التلقائي عبر مستشعرات تبث إشارات بالموقع فور رصد حركة عنيفة. ورغم هذه التدابير تمكن المنفذون من تجاوز أنظمة الحماية والفرار بالمسروقات.

ودعت الشرطة عبر موقعها الرسمي السكان إلى تزويد المحققين بتسجيلات كاميرات المراقبة المنزلية أو أجراس الأبواب الذكية وكاميرات السيارات للمساعدة في رصد حركة المركبات، مخصصة رقما هاتفيا لاستقبال الأدلة والشهادات.