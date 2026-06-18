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عاجل | المرشد الإيراني في رسالة: المسؤولون الإيرانيون بذلوا جهودا كبيرة للوصول لمرحلة توقيع مذكرة التفاهم

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ترامب ومادورو
Published On 18/6/2026

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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