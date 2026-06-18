الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الخميس رفع الحصار البحري المفروض على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وفقا للاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران.

وقالت، في بيان، إن القوات الأمريكية لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بالخليج، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأشارت إلى أن سفن البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق.

https://x.com/CENTCOMArabic/status/2067656520456868117

وكان جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي صرح في وقت سابق اليوم بأن الجيش الأمريكي سمح لـ12 سفينة على الأقل بالمرور متجاوزة الحصار البحري المفروض على موانئ إيران، وفق الالتزامات الأمريكية بموجب الاتفاق.

كذلك أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن أولى السفن الإيرانية عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون عوائق، موضحة أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى مخصصة لنقل المواشي توجهتا نحو الموانئ الإيرانية.

كما ذكرت أن ناقلة إيرانية تحمل نفطا عبرت بحر عُمان متجهة إلى ميناء التصدير المخصص لها، دون ذكر تفاصيل أكثر حول الوجهة.

وشكّل الحصار البحري الأمريكي أحد أبرز وجوه التصعيد خلال الحرب بعد أن أعلنت واشنطن في 13 أبريل/نيسان الماضي فرض قيود بحرية على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها.

والأربعاء، أعلن الوسيط الباكستاني توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ويُتوقع الكشف رسميا يوم الجمعة عن تفاصيل الاتفاق، الذي سيؤدي أيضا إلى إعادة فتح مضيق هرمز.