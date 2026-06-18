قطر والسعودية تبحثان تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الخميس، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الاتصال ناقش الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، وفق الخارجية القطرية.

كما استعرض الاتصال علاقات التعاون بين قطر والسعودية وسبل دعمها وتعزيزها.

ترحيب قطري سعودي

وكانت كل من قطر والسعودية رحبتا بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق الخميس إن دولة قطر ترحب بتوقيع الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلكترونيا، على مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

واعتبرت أن التوصل إلى اتفاق يعد تأكيدا جديدا على إرادة الجانبين على المضي قدما لحل خلافاتهما عبر التفاوض والوسائل السلمية، وتعزيز فرص السلام المستدام والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية السعودية بتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق، معربة عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يُعزز أمن المنطقة والعالم، من خلال الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول.

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والأربعاء، أعلن الوسيط الباكستاني توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا مذكرة تفاهم إسلام أباد لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ويُتوقع الكشف رسميا يوم الجمعة عن تفاصيل الاتفاق، الذي سيؤدي أيضا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.