شهداء ومصابون في هجمات إسرائيلية جديدة على غزة

استُشهد خمسة فلسطينيين وأُصيب آخرون في هجمات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ للجزيرة بسقوط 3 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية وسط مدينة غزة.

من جهته، قال مصدر طبي لوكالة الأناضول إن جثامين 3 شهداء وعدد من المصابين وصلوا إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إثر استهداف المركبة على مفترق أبو خضرة وسط المدينة.

وبحسب شهود عيان، فإن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه المركبة أثناء مرورها على مفترق أبو خضرة الواقع بين مفترق السرايا ومنتزه البلدية وسط مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن موقع الاستهداف يقع في واحدة من أكثر المناطق حيوية واكتظاظا بالسكان والنازحين في مدينة غزة، ويشهد حركة نشطة للمواطنين والموظفين على مدار اليوم، كما حدث الاستهداف على بُعد أمتار قليلة من مستشفى السرايا الميداني.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين و8 مصابين.

وبيّنت أنه منذ وقف إطلاق النار أسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد ألف و7 فلسطينيين وإصابة 3 آلاف و165، بينما تم انتشال 784 آخرين.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 73 ألفا و18 شهيدا و173 ألفا و273 مصابا، بينما دمر قصف الاحتلال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، وفق معطيات فلسطينية.