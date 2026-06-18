حماس: توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء، تحقيق "توافقات واسعة" و"تقارب كبير" في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والدخول في مرحلته الثانية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح مصور نشره عبر منصة فيسبوك، إن المباحثات تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، والقوات الدولية، إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني "ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف".

وأضاف أن حماس تواصل لقاءاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام، بينهم نيكولاي ملادينوف، من أجل استكمال المناقشات ووضع إطار عمل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم أن مناقشات الثلاثاء أفضت إلى "توافقات واسعة"، معربا عن أمله في أن تنعكس على لقاءات الأربعاء، بما يتيح وضع إستراتيجية لاستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى، والدخول الفعلي في المرحلة الثانية.

وتابع أن المباحثات شهدت "تقاربا كبيرا" بشأن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى، وبحث ملفات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية والقوات الدولية وملف السلاح الفلسطيني.

وأكد أن حماس تبدي "مرونة وإيجابية" في التعامل مع مختلف القضايا المطروحة، بهدف الوصول إلى توافقات تضع مصلحة الفلسطينيين في قطاع غزة في مقدمة الأولويات.

وشدد قاسم على أن الحركة تسعى إلى وقف "الإبادة الجماعية" في القطاع، وإدخال مساعدات إغاثية حقيقية، والبدء في إعادة الإعمار.

والأحد، أعلنت حماس تسليمها رد الفصائل الفلسطينية على "خريطة الطريق" التي طرحها ملادينوف، مؤكدة ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

خريطة طريق

وفي 21 مايو/أيار الماضي طرح ملادينوف "خريطة طريق" من 15 بندا لتنفيذ الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة.

وتحدد خريطة ملادينوف آليات تنفيذ ملفات مرتبطة بمستقبل غزة، بينها إعادة الإعمار، ونزع السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وعمل قوة الاستقرار الدولية، وإعادة بناء جهاز الشرطة.

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وشددت الخريطة على ضرورة تنفيذ التدابير الموعود بها في بداية وقف إطلاق النار، بما يشمل المساعدات الإنسانية والوقود والمعابر والمأوى، إضافة إلى التدابير الواردة في تفاهمات شرم الشيخ، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن ترمب خطة لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة تتألف من 20 بندا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيلي مرحلي من القطاع، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ونشر قوة استقرار دولية.

ودخلت المرحلة الأولى من الخطة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فيما تقول حماس إنها التزمت بمتطلباتها، بينما تتهم إسرائيل بمواصلة خروقاتها وعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية.

ورغم إعلان ترمب منتصف يناير/كانون الثاني بدء المرحلة الثانية، فإن الخلافات لا تزال قائمة بشأن ترتيب تنفيذ بنودها، لا سيما الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وملف السلاح الفلسطيني.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد عامين من الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنية التحتية المدنية.