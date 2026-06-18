تل أبيب تقطع علاقتها مع وزيرة خارجية أوروبا.. ما السبب؟

أعلن وزير الخارجية ‌‌الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، أنه ليس أمامه خيار سوى قطع كل الاتصالات مع ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، بعد مقارنتها إسرائيل بجنوب أفريقيا إبان حكم الفصل العنصري.

وقال ساعر في تدوينة عبر منصة إكس إن كالاس تعمل منذ فترة بوسواس ودون أي نزاهة ضد إسرائيل، وفق ادعائه. مضيفا: "في الآونة الأخيرة، قارنت خلال زيارتها للمكسيك، إسرائيل بنظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب أفريقيا". واعتبر أنها "تتصرف بشكل مهووس وبلا خجل ضد دولة إسرائيل".

وتابع ساعر: "أشكر النواب الأوروبيين الذين أدانوا هذه الأقوال الخطيرة، لكن حتى الآن، امتنعت كالاس عن أي نفي أو رد أو تعليق رسمي بشأن هذه الأقوال".

وسافرت كالاس إلى المكسيك فيما بين 20 و22 مايو/أيار الماضي، ضمن وفد أوروبي رفيع المستوى شارك في قمة.

وحسب تقارير إعلامية قارنت كالاس، خلال اجتماعات مغلقة مع مسؤولين مكسيكيين، معاملة إسرائيل للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بسياسات الفصل العنصري التي اتبعتها جنوب أفريقيا حتى أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وتسود في أنحاء العالم حالة غضب شعبية ورسمية من إسرائيل، جراء جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، ولا سيما خلال حرب الإبادة في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت هذه الإبادة بدعم أمريكي أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا أصاب 90 بالمئة من البنى التحتية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بغزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية (الجهاز القضائي الرئيس بالأمم المتحدة) في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.