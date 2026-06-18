تحذيرات من "هجوم وشيك" للدعم السريع على مدينة الأبيض السودانية

حذرت الأمم المتحدة ودول غربية من "هجوم وشيك" لقوات الدعم السريع في السودان على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي البلاد.

ووجّه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في بيان، تحذيرا شديدا من وقوع الهجوم عقب تقارير عن حشد كبير لقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها حول مدينة الأبيض.

وأوضح أن الهجوم قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة، ويعمّق الآثار الكارثية على السكان المدنيين الذين يعانون أصلا من أوضاع مأساوية.

وأضاف: "سبق أن شهدنا هذا السيناريو ونعلم إلى أين أدى، ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كان ممكنا تجنبها وقمنا بتوثيقها في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي".

وبيّن أنه بالنظر إلى أنماط الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي وثّقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال هجمات قوات الدعم السريع على الفاشر ومخيم زمزم للنازحين العام الماضي، فإن خطر الإعدامات الميدانية، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وغيرها من أعمال العنف ضد المدنيين، مرتفع ويجب منع وقوعها.

ولفت إلى أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة لتنفيذ الغارات الجوية يسبب أثرا مدمرا إضافيا على المدنيين والبنية التحتية المدنية في كردفان.

دعوات لمنع ارتكاب فظائع

في السياق دعت مجموعة من الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري، مشيرة إلى أن ذلك إن حدث ‌‌قد يؤدي إلى وقوع فظائع واسعة النطاق.

ونشرت النرويج بيانا مشتركا نيابة عن تحالف "منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان"، الذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، التي قالت إنه يحظى أيضا بدعم 21 دولة أخرى.

وحث التحالف جميع الدول على ممارسة أقصى الضغوط على قوات الدعم السريع والجيش السوداني، لمنع ارتكاب فظائع وحماية المدنيين، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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وقال سفير النرويج تورمود إندريسن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "نشعر بقلق عميق إزاء خطر التصعيد الوشيك على الأرض، مما يعرض حوالي 500 ألف مدني لخطر الوقوع ضحايا لفظائع واسعة النطاق، بما في ذلك أكثر من 100 ألف نازح".

وفي حين تؤكد قيادات الجيش السوداني السيطرة على الأوضاع بشكل كامل وأداء القوات مهامها في تأمين مدينة الأبيض، تواصل قوات الدعم السريع منذ أشهر محاصرة المدينة التي تقع على طريق رئيسي يربط مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع في غرب دارفور بمناطق يسيطر عليها الجيش في الشرق.

وصعّدت قوات الدعم السريع مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيّرة على المدينة التي تكتسب أهمية إستراتيجية، نظرا لموقعها الجغرافي الذي يربط الخرطوم ووسط البلاد مع غربها، حيث تُعَد الأبيض مركزا لوجستيا مهما في إقليم كردفان، مما يجعل السيطرة عليها هدفا إستراتيجيا للطرفين.

ويشتد الصراع بين الطرفين في السودان للسيطرة على مدن كردفان الغنية بالموارد.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميا، فضلا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.