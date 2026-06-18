بورغنشتوك.. منتجع قطري يحتضن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني

تتجه الأنظار إلى منتجع بورغنشتوك في سويسرا الذي سيحتضن، غدا الجمعة، مراسم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية وإستراتيجية في مسار العلاقة بين البلدين بعد أشهر من التوتر والمواجهة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السويسرية الرسمية، فإن وزارة الخارجية السويسرية أكدت اختيار البلدة لاستضافة مراسم التوقيع المقررة في 19 يونيو/حزيران الجاري، بعد مشاورات مكثفة شاركت فيها واشنطن وطهران إلى جانب الوسطاء القطريين والباكستانيين، في حين تولت بيرن توفير الترتيبات الدبلوماسية واللوجستية اللازمة لإنجاز الحدث.

ومع اقتراب موعد التوقيع، أعلنت السلطات السويسرية رفع مستوى الإجراءات الأمنية بصورة غير مسبوقة، حيث وافق المجلس الفدرالي على نشر قوة دعم عسكرية يصل قوامها إلى ألفي جندي لتأمين الحدث، إلى جانب فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي حول منطقة بورغنشتوك بين 18 و20 يونيو/حزيران الجاري.

ولم يأتِ اختيار المنتجع -المملوك لقطر- من فراغ إذ ارتبط اسمه خلال العقود الماضية بعدد من المحطات الدبلوماسية البارزة، مما جعله أحد أشهر المواقع العالمية لاستضافة المفاوضات واللقاءات السياسية الحساسة.

ففي عام 2002 شهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة جبال النوبة السودانية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، كما استضاف عام 2004 مفاوضات الأمم المتحدة بشأن مستقبل جزيرة قبرص، ثم عاد إلى الواجهة الدولية في يونيو/حزيران 2024 باستضافته مؤتمرا للسلام حول أوكرانيا بمشاركة عشرات من الدول والمنظمات الدولية.

ويضاف إلى هذه المحطات استضافة المنتجع اجتماعات دولية رفيعة المستوى لشخصيات سياسية واقتصادية عالمية، وهو ما رسخ كونه منصة دبلوماسية مفضلة للحوارات المعقدة التي تتطلب مستويات عالية من السرية والأمن والحياد.

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ملكية قطرية

وتكتسب استضافة بورغنشتوك لمراسم التوقيع الأمريكي الإيراني بعدا إضافيا بالنظر إلى أن المنتجع مملوك لشركة "كتارا للضيافة" القطرية، الذراع الفندقية والاستثمارية لدولة قطر، التي استحوذت عليه ضمن مشروع استثماري ضخم بلغت قيمته نحو مليار دولار.

ويُنظر إلى هذا الاختيار الدبلوماسي على أنه امتداد للحضور القطري المتنامي في ملفات الوساطة وتسوية النزاعات، بعدما أدت الدوحة خلال السنوات الماضية أدوارا بارزة في رعاية الحوارات والاتفاقات الإقليمية والدولية.

وبينما توفر سويسرا تقليدها الراسخ في الحياد والدبلوماسية الهادئة، يبرز المنتجع مسرحا لحدث سياسي دولي جديد، يجمع بين رمزية المكان وسجل الدوحة المتنامي في دعم جهود الوساطة والحوار، ويعزز الحضور القطري المتنامي في ملفات الوساطة وتسوية النزاعات ورعاية الحوارات والاتفاقات الإقليمية والدولية.

وتقع بلدة بورغنشتوك السويسرية على قمة جبلية تطل على بحيرة لوسيرن الشهيرة، بين قمم جبال الألب السويسرية التي لطالما وفرت ملاذا للسياسة والدبلوماسية بعيدا عن ضجيج العواصم.

هدوء وسرية وأمان

ويبدو اختيار بورغنشتوك أكثر من مجرد قرار تنظيمي، إذ يحمل أبعادا أمنية وسياسية ورمزية تتجاوز حدود المكان، فالمنتجع الذي يمتد على مساحة تتجاوز 60 هكتارا ويضم فنادق ومنشآت استقبال ومؤتمرات متطورة، تحول خلال العقود الماضية إلى عنوان دولي للحوارات المعقدة التي تتطلب قدرا كبيرا من السرية والهدوء والأمن.

وخلال السنوات اللاحقة، استمر بورغنشتوك في أداء هذا الدور، فاستضاف اجتماعات لشخصيات سياسية واقتصادية عالمية، من بينها لقاءات مجموعة بيلدربيرغ التي تجمع نخبة من قادة السياسة والمال والأعمال من أوروبا وأمريكا الشمالية بعيدا عن الأضواء.

فالمكان يجمع بين الخصوصية العالية، وسهولة الوصول والإجراءات الأمنية المحكمة، بفضل وقوعه على قمة جبلية وبعده عن المناطق المأهولة بالسكان، وهي عناصر تجعل منه خيارا مفضلا للأطراف الساعية إلى إبرام تفاهمات حساسة.