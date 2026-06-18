انفجارات تهز كييف ومسيّرة أوكرانية تستهدف حافلة أطفال في بيلاروسيا

قال مسؤولون أوكرانيون -في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس- إن روسيا أطلقت عدة صواريخ على أهداف داخل أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف. بينما أعلنت سلطات بيلاروسيا تعرض حافلة نقل أطفال لهجوم بمسيّرة أوكرانية.

وقال الحاكم العسكري لكييف تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق تلغرام: "العدو يهاجم العاصمة بصواريخ باليستية"، من دون أن يشير على الفور إلى سقوط قتلى أو جرحى.

وسُمع دويّ عدة انفجارات في وسط كييف بينما شوهد أشخاص يركضون في الشوارع متجهين إلى الملاجئ. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن صاروخين على الأقل كانا في طريقهما نحو كييف، بينما تم توجيه صاروخ آخر إلى منطقة بولتافا وسط البلاد.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، يكثّف الطرفان الروسي والأوكراني الضربات الجوية منذ عدة أشهر، مما يؤدي إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين.

ورغم تردده المعتاد في دعم كييف، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -الثلاثاء الماضي خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان في فرنسا– أن على روسيا "التوصل إلى اتفاق"، وأن واشنطن قد تعيد فرض عقوبات رُفعت عن موسكو.

ويوم الاثنين الماضي، أسفر قصف روسي مكثّف بالمسيّرات والصواريخ عن مقتل 11 شخصا في أنحاء أوكرانيا، وألحق أضرارا بكاتدرائية أثرية تقع في كييف مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي منطقة لوغانسك الأوكرانية -التي تسيطر عليها روسيا- سقط قتيل أمس الأربعاء في هجوم أوكراني على مبنى سكني كما قُتلت امرأة في سيارتها، وفق سلطات محليّة عيّنتها موسكو.

هجمات أوكرانية

في الأثناء، تستمر أوكرانيا في تنفيذ هجمات مركَّزة على أهداف روسية عبر استخدام المسيّرات، حيث أصابت مسيرة لها حافلة كانت تقلّ فريق كرة قدم للأطفال من بيلاروسيا في منطقة بريانسك الروسية الحدودية، مما أدى إلى مقتل امرأة مرافقة، بحسب ما أفادت به سلطات محلية الأربعاء.

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وقالت وزارة الصحة البيلاروسية إن الضربة التي وقعت في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا أسفرت أيضا عن إصابة سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال، وقد نُقلوا جميعا إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات لقناة تلفزيونية بيلاروسية حافلة رمادية، بدت آثار شظايا على أحد جانبيها مع تحطّم نوافذها. وذكرت مصادر محلية أن الحافلة كانت تقلّ 44 شخصا بينهم 28 طفلا.

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك ييغور كوفالتشوك -على منصة للتواصل الاجتماعي- إن "الحافلة كانت في طريقها لقضاء عطلة في مدينة غيليندجيك" الواقعة على الساحل الروسي للبحر الأسود.

ووصفت وزارة الخارجية البيلاروسية الضربة بأنها "عمل إرهابي جديد ضد مدنيين"، وطالبت كييف بـ"تفسيرات".

ومن جهته، نفى الجيش الأوكراني إطلاق مسيّرات باتجاه منطقة بريانسك في التوقيت المذكور، واصفا التصريحات البيلاروسية بأنها "كاذبة".

وتُعد بيلاروسيا -التي تحدّ أوكرانيا ودول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي– حليفا وثيقا لروسيا، بينما تشهد علاقات العاصمة مينسك مع كييف توترا منذ أن استخدمت موسكو أراضيها منطلقا لهجوم واسع النطاق في عام 2022.