خلال اتصال هاتفي.. بزشكيان يشيد بدور أمير قطر في إرساء الاستقرار

أفاد الديوان الأميري القطري بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأوضح أن بزشكيان ثمّن موقف أمير قطر في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، معربا عن شكره وتقديره لجهود الشيخ تميم الداعمة للتهدئة، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار الديوان الأميري إلى أن أمير قطر هنأ الرئيس الإيراني على توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا أن تسهم هذه الخطوة في توطيد السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وأكد الشيخ تميم موقف دولة قطر الثابت الداعم للحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، مجددا دعم الدوحة لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

توقيع وترحيب

وجاء الاتصال بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلكترونيا على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين والتي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي وقت سابق رحّبت دولة قطر بتوقيع واشنطن وطهران، إلكترونيا، على مذكرة التفاهم، مشددة على أن تلك الخطوة تمثل أساسا صلبا للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، كافة الأطراف إلى المحافظة على الروح الإيجابية والمساعي الحميدة والتنسيق المشترك لضمان نتائج شاملة ومستدامة.

وأكدت استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية.

وخلال الفترة الماضية كثّفت قطر من اتصالاتها وتحركاتها لدعم جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لمنع تجدد التصعيد بين الطرفين.