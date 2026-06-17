وزير العدل اللبناني: حزب الله ضحى بلبنان وبناء الدولة يبدأ بنزع سلاحه

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار الأربعاء أن الدولة اللبنانية لم تكن شريكا في المواجهات العسكرية الجارية، بل كانت ساحة "لحرب بالوكالة" خاضها طرف نيابة عن إيران، مشددا على أن مصلحة البلاد الوطنية تكمن في وقف "المغامرات العسكرية" وحصر السلاح بيد الدولة لضمان بناء مؤسسات قوية وتحقيق السلام المستدام.

وفي لقاء خاص على قناة الجزيرة، قال نصار إن لبنان بحاجة ماسة إلى إعادة بناء الدولة وهو ما يتطلب بالضرورة نزع سلاح حزب الله اللبناني وتسليم السلاح بيد الدولة.

وتحدث عن وجود أكثرية ساحقة من اللبنانيين ترفض استمرار بقاء السلاح خارج سلطة الدولة، معتبرا أن تسليم حزب الله سلاحه ليس موقفا موجها ضد طرف بعينه، بل هو خطوة تأسيسية لبناء دولة لجميع مواطنيها، وحماية الموقف التفاوضي اللبناني أمام المجتمع الدولي.

وبشأن الجولة المرتقبة من المفاوضات في واشنطن، شدد نصار على أن لبنان يفاوض عن نفسه ولمصالح شعبه، رافضا أن تتفاوض أي جهة أخرى نيابة عنه أو على حسابه، معتبرا أن "زمن التفاوض على حساب الدولة قد انتهى".

وأكدت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، ومن المقرر الإعلان عن بنود مذكرة تفاهم يوم الجمعة.

واتهم نصار حزب الله بالارتباط بمسار إيراني صرف، مشيرا إلى أن نص التفاهمات المسرب بين واشنطن وطهران يظهر بوضوح أن المستفيد الأول هو إيران عبر رفع العقوبات والاستثمارات المليارية، بينما يدفع لبنان ثمن هذه المواجهات.

تهديد وجودي للبنان

وفي قراءة نقدية للدور العسكري لحزب الله، اعتبر وزير العدل اللبناني عادل نصار أن سلاح الحزب لم ينجح في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، بل على العكس من ذلك، فقد أصبح "ذريعة لاندلاع حرب شاملة" وتدمير هائل في البلاد.

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وقال نصار إن سلاح حزب الله لا يحمي لبنان، وأضاف أن الواقع أثبت أن جبهات الإسناد والمغامرات العسكرية كبدت اللبنانيين أثمانا باهظة في الأرواح والممتلكات، وجرفت قرى بأكملها في الجنوب وأدت إلى مقتل أكثر من 3500 شخص.

ودعا قيادة حزب الله والجمهور المؤيد له إلى "العودة إلى الصواب" وتغليب المصلحة اللبنانية، قائلا إن "إيران لن تحمي لبنان والمصلحة الوطنية لا يحميها إلا اللبنانيون وحدهم من خلال دولتهم".

وخلال اللقاء الخاص مع الجزيرة، استعرض الوزير اللبناني ما وصفها بسلسلة "تضحيات حزب الله بلبنان" بدءا من حرب 2006، ثم أحداث بيروت في 2008، وصولا إلى التدخل في سوريا لدعم "نظام ديكتاتوري سقط لاحقا"، مشيرا إلى أن هذه التدخلات استنزفت الشباب اللبناني وأضعفت هيبة الدولة.

والأربعاء شن الطيران الإسرائيلي غارات على عدة مناطق جنوبي لبنان رغم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين، يُفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار هش سار منذ 17 أبريل/نيسان 2026.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، صعّدت إسرائيل عدوانها على لبنان في سياق تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأسفر العدوان عن مقتل 3826 شخصا وإصابة 11851 آخر، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.