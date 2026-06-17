قمة السبع والميكروفونات المفتوحة.. سجائر ميلوني وقميص ترمب و"هيا يا أزرق"

كشفت الميكروفونات المفتوحة في قمة مجموعة السبع أن محادثات قادة أغنى ديمقراطيات العالم لم تقتصر فقط على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والدولية الملحة، بل تناولت أيضا موضوعات أخف وطأة من كأس العالم إلى التدخين إلى الطقس، وشيئا ما عن غرينلاند وساعة الرئيس الفرنسي الضائعة.

وبينما كان قادة العالم يتجهون إلى قاعات المؤتمرات في منتجع على ضفاف البحيرة، التقطت الميكروفونات المُعدَّة لمناقشاتهم الجادة بشأن الحرب والتجارة أحاديث عفوية عن تلك الموضوعات.

سيجارة ميلوني

كانت عادة التدخين لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني موضوعا لحديث عفوي، أمس الثلاثاء، عندما سألها المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن كانت قد دخنت سيجارة في ذلك الصباح، فكشفت ميلوني أنها لم تدخن منذ مطلع مايو/أيار الماضي.

ولاقى قرارها الامتناع عن التبغ تهنئة حارة من قادة كندا والمملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، ورفعت ميلوني يديها احتفالا. في أثناء ذلك، كان لدى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سؤال لها وهو يمسك بذراعها "هل لديك لصقة نيكوتين؟".

هتاف للأزرق

مع انطلاق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أصبحت كرة القدم بطبيعة الحال محورا رئيسيا للنقاش.

وبينما كان القادة مجتمعين لتناول الغداء، أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآخرون بآرائهم عن البطولة. هتف أحدهم "هيا يا أزرق"، وهو الهتاف الموجه للمنتخب الفرنسي. ويمكن سماع قائد آخر يتحدث عن فوز باريس سان جيرمان الأخير في دوري أبطال أوروبا.

وفي وقت آخر، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتعادل المفاجئ دون أهداف بين الرأس الأخضر وإسبانيا، بطلة كأس العالم، قائلا "لا بد لي من القول إنه لأمر رائع حقا".

القميص 47

قدَّم المستشار الألماني -الذي دخل أخيرا في جدال مع الرئيس الأمريكي بشأن الحرب على إيران- إلى ترمب قميصا رياضيا للمنتخب الألماني لكرة القدم، يحمل اسم ترمب، ورقمه 47، فرفع ترمب القميص، وابتسم لالتقاط صورة ثم وضعه جانبا.

مصارعة ترمب

لفت الرئيس الأمريكي الأنظار إلى بطولة "يو إف سي" للمصارعة داخل القفص التي استضافها في البيت الأبيض يوم الأحد الماضي. وأشاد ترمب -الذي جلس في الصف الأول في عيد ميلاده الثمانين- بالرئيس التنفيذي للبطولة دانا وايت.

غرينلاند

في لحظة أخرى مثيرة للاهتمام، التقط الميكروفون ترمب وهو يتحدث مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. قال ترمب "هل تفهم؟"، قبل أن يتوقف وينظر مباشرة إلى كوستا "غرينلاند"، لكن لم تتضح بداية المحادثة ونهايتها.

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أثارت تهديدات ترمب بضم غرينلاند -وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي تابعة للدنمارك- غضب السياسيين الأوروبيين.

ساعة ماكرون

لاحقا، أضفى ترمب بعض المرح بعد أن بدا أن ماكرون قد نسي ساعته عند مغادرته غداء العمل. لفت كارني الانتباه إلى ذلك قائلا "لقد ترك ساعته هنا. ساعته معنا".

وأضاف ترمب مازحا "أعطني إياها إن كان قد نسيها، أعطني إياها"، مما أثار ضحك الحاضرين.

دراجات

قدَّم ماكرون دراجات هوائية شخصية لجميع نظرائه السبعة للترويج لبطولة العالم للدراجات المقرر إقامتها العام المقبل في جبال الألب الفرنسية، وفقا لما ذكره رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابارتيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يُسجَّل أي رد فعل لترمب، المعروف عنه عدم ممارسته ركوب الدراجات، والذي سبق أن مازح بشأن ممارسته الحد الأدنى من التمارين الرياضية باستثناء جولات الغولف المنتظمة.