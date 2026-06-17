مظاهرات ليلية بدمشق تلاحق "فلول الأسد"

نظم عشرات السوريين مظاهرات ليلية في حي المزة في دمشق، مطالبين بمحاسبة الموالين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك ضمن تحركات انطلقت في مناطق عدة ودفعت السلطات للتحذير من الاحتكام إلى منطق "الانتقام".

وشهدت أحياء في مناطق عدة، بينها حلب وإدلب، احتجاجات مماثلة خلال الأيام الأخيرة، دعا المشاركون فيها إلى محاكمة "الشبيحة"، و"فلول النظام" من الموالين لحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتخللت المظاهرات التي خرجت، الثلاثاء ليلا، اعتداءات على ممتلكات خاصة، مما تسبب في توترات وأثار خشية من ممارسات خارج إطار القانون، في وقت تعمل فيه السلطات على إطلاق مسار العدالة الانتقالية بعد سنوات الحرب الطويلة.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تحركا نفذه عشرات الأشخاص في حي المزة 86، الذي كانت تقطنه غالبية علوية. وتخلله اعتداء على محال تجارية وسيارات وإطلاق هتافات ذات طابع طائفي بحق سكان الحي.

وخرجت مظاهرة مماثلة أمام مسجد المزة الكبير المجاور، طالبت بطرد "الشبيحة"، قبل أن تنتشر قوات الأمن لضبط الوضع وتطلب من السكان ملازمة منازلهم.

وشهد حي عش الورور الواقع على أطراف دمشق والذي تقطنه غالبية علوية أيضا تحركا مماثلا ليل الاثنين.

وانتشرت خلال الأيام الماضية منشورات في محافظات عدة، خيّرت الموالين للحكم السابق بين الهجرة وملازمة منازلهم "بانتظار الحساب".

وبدأ أول تلك التحركات الأسبوع الماضي في بلدة كفرعويد في ريف إدلب في شمال غربي البلاد.

وجاءت هذه التحركات رغم بدء السلطات مسار محاكمة مسؤولين أمنيين وعسكريين من الحكم السابق، وإعلانها توقيف نحو 6 آلاف شخص، بينهم جنود وضباط وموالون كانوا على صلة بالحكم السابق. وتحاول السلطات احتواء التحركات.

وشدد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، خلال استقباله وفدا من دمشق، على أنه "من المهم ألا تستخدم العدالة الانتقالية عنوانا للانتقام أو وسيلة للتسلط"، منبها إلى أنه عندها "نكون قد واجهنا ظلما بظلم آخر".

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وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، على أن العدالة لا تتحقق "عبر الأحكام المسبقة أو العقوبات العشوائية أو منطق الثأر"، بل عبر القانون والأدلة والقضاء المختص.