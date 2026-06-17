مجلس الوزراء القطري يرحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

جدد مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، ترحيب دولة قطر بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم بينهما، في خطوة عدّها المجلس مهمة وحاسمة لإنهاء الحرب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أشاد المجلس -خلال جلسة عقدها ظهر اليوم- بحرص الجانبين الأمريكي والإيراني على حل خلافاتهما بالوسائل السلمية، وبجهود باكستان وكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما أعرب المجلس عن اعتزازه بدور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجهود الدبلوماسية القطرية، الداعمة للوساطة الباكستانية، في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في التفاهم الأمريكي الإيراني، اتساقا مع مواقف دولة قطر الثابتة ومبادئها في انتهاج الحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية سبيلا لحل الخلافات وتسوية النزاعات.

وعبر المجلس عن تطلعه لاستكمال الولايات المتحدة وإيران مفاوضاتهما المرتقبة، وتتويجها باتفاق شامل للسلام المستدام، وتنفيذه بذات الروح الإيجابية التي أدت إلى الاتفاق على مذكرة التفاهم.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ويُتوقع الكشف رسميا يوم الجمعة عن تفاصيل الاتفاق، الذي سيؤدي أيضا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.