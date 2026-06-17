مجلس الشيوخ يحبط المحاولة التاسعة لكبح صلاحيات ترمب الحربية

أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بفارق صوت واحد أحدث محاولة قادها الديمقراطيون لتقييد صلاحيات إدارة الرئيس دونالد ترمب في خوض الحروب، بما يفضي إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران.

ورفض مجلس الشيوخ بواقع 48 صوتا مقابل 47، المحاولة التاسعة التي يبادر بها الديمقراطيون بهذا الخصوص منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجماتهما الجوية على إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وجاء تصويت المجلس في أعقاب اتفاق إطاري أعلنه البيت الأبيض وطهران هذا الأسبوع لوقف جديد لإطلاق النار وإجراء محادثات لإنهاء الصراع.

وأبدى أعضاء المجلس من الحزبين شكوكا بشأن هذا الاتفاق، كما أعربوا عن استيائهم من رفض البيت الأبيض مشاركة تفاصيله. وينتظر أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إحاطة رسمية من الإدارة الأمريكية، إلا أنه لم يحدد أي موعد لذلك قبل مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

دعوة لوقف "نزعة ترمب الحربية"

وقال السيناتور رافاييل وارنوك، الديمقراطي عن ولاية جورجيا، ومقدم مشروع القرار، في كلمة ألقاها قبل التصويت: "انضموا إلي لوضع حد لنزعة هذا الرئيس الحربية الخارجة عن إطار القانون"، معتبرا أن "الوقت مناسب دائما لفعل ما هو صواب".

وتميز تصويت المجلس بطابع حزبي إلى ‌حد بعيد، إذ صوت أربعة جمهوريين فقط مع معظم الديمقراطيين لصالح القرار، بينما صوت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا برفضه إلى جانب معظم الجمهوريين.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لكن مجلس النواب أيد مؤخرا قرارا يهدف لإنهاء الحرب مع إيران.