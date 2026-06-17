بين إعلان إيراني عن بدء رفع الحصار البحري، وصور فضائية ترصد استمرار تموضع قطع أمريكية قبالة السواحل العُمانية، تكشف بيانات الملاحة مشهدا جديدا في حركة السفن المرتبطة بإيران.

فخلال الساعات الماضية، أبحرت سفن إيرانية عبر منطقة الحصار من دون إطفاء إشارات التعريف الآلي، في عبور علني لافت منذ بدء الإجراءات الأمريكية يوم 13 أبريل/نيسان الماضي، وفق بيانات ملاحية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة.

7 سفن إيرانية تعبر منطقة الحصار

كشفت بيانات منصة كبلر، التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، عبور 7 سفن وناقلات ترفع العلم الإيراني منطقة الحصار البحري الأمريكي في خليج عُمان وبحر العرب.

وتُظهر البيانات أن 3 ناقلات نفط من السفن العابرة كانت تحمل أكثر من 5.1 ملايين برميل من النفط الإيراني، في عبور هو الأوضح حتى الآن لسفن إيرانية عبر المنطقة منذ بدء الحصار.

كما أظهرت بيانات منصة مارين ترافيك أن العبور شمل 5 ناقلات نفط، وسفينة بضائع سائبة، وسفينة حاويات، واللافت أن السفن لم تطفئ أجهزتها للتعريف الآلي، مما أبقى مواقعها ومساراتها ظاهرة على منصات تتبع الملاحة البحرية.

وتشير بيانات العقوبات الأمريكية إلى أن واشنطن أدرجت 6 سفن من أصل السفن السبع العابرة على قوائم العقوبات، على خلفية اتهامها بالمشاركة في نقل النفط الإيراني.

خريطة العبور: من إيران إلى المحيط والعودة

توضح خريطة حركة السفن أن العبور لم يكن في اتجاه واحد فقط، بل توزع بين سفن خارجة من الموانئ الإيرانية باتجاه المحيط الهندي، وأخرى عائدة من المحيط نحو خليج عُمان.

فقد عبرت ناقلات النفط "سونيا 1″، و"ديونا"، و"هيرو 2" منطقة الحصار قادمة من ميناء تشابهار الإيراني، وهي محملة بأكثر من 5 ملايين برميل من النفط.

كما عبرت سفينة البضائع السائبة "غانج"، وسفينة الحاويات "باشت"، قادمتين من ميناءي تشابهار وبندر عباس الإيرانيين، في اتجاه المحيط الهندي، من دون إعلان وجهة نهائية واضحة عبر بيانات التتبع المتاحة.

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وفي الاتجاه المعاكس، عبرت ناقلتا النفط "ستريم" و"هربي" منطقة الحصار قادمتين من المحيط الهندي باتجاه خليج عُمان، وذلك بعد تفريغهما حمولة تقارب 4 ملايين برميل من النفط في الصين، بحسب بيانات كبلر.

وتكشف سجلات الملكية والإدارة أن السفن السبع تخضع لإدارة شركات مقرها إيران، مما يعزز ارتباطها المباشر بحركة الملاحة الإيرانية في هذه المرحلة.

مساران في بحر العرب وخليج عُمان

تكشف بيانات الملاحة أن حركة السفن الإيرانية في المنطقة تتوزع عمليا بين مسارين رئيسين: مسار الخروج من الموانئ الإيرانية باتجاه المحيط الهندي، ومسار الدخول من المحيط نحو خليج عُمان والموانئ الإيرانية.

ويبدأ المسار الأول من موانئ مثل تشابهار وبندر عباس، ثم يمر عبر خليج عُمان باتجاه بحر العرب والمحيط الهندي، أما المسار الثاني فيتحرك عكسيا من المحيط الهندي باتجاه خليج عُمان، قبل التوجه نحو الموانئ الإيرانية أو الاقتراب من نطاق مضيق هرمز.

وتساعد بيانات التعريف الآلي للسفن على تحديد هذه المسارات زمنيا وجغرافيا، لكنها لا تكشف وحدها طبيعة التنسيق العملياتي، أو إذا ما كانت هناك تعليمات مباشرة من إيران أو الولايات المتحدة لتنظيم العبور.

وبذلك، فإن ما تثبته البيانات هو أن العبور جرى علنا وبإشارات مفتوحة، أما مسألة الإذن أو الرسوم أو التفاهمات المباشرة، فتظل خارج ما يمكن الجزم به من بيانات "إيه آي إس" (AIS) وحدها.

صور فضائية ترصد التموضع الأمريكي

تزامن عبور السفن الإيرانية مع صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، أظهرت استمرار تموضع 3 سفن أمريكية ضمن القطع العسكرية المكلفة بتنفيذ القيود البحرية على السفن والموانئ الإيرانية.

وتُظهر الصور الملتقطة يوم 15 يونيو/حزيران الجاري السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية "يو إس إس تريبولي"، وسفينة النقل البرمائية "يو إس إس نيو أورلينز"، إلى جانب مدمرة من فئة "أرلي بيرك".

وحسب التحليل الجغرافي الذي أجرته الوحدة، كانت أقرب قطعة عسكرية أمريكية على بعد نحو 47 كيلومترا جنوب السواحل العُمانية في بحر العرب.

كما امتد نطاق انتشار السفن الثلاث على مسافة تقارب 74 كيلومترا في مياه بحر العرب، من أقرب قطعة إلى أبعدها قبالة الساحل العُماني.

وكانت "تريبولي" قد دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في مارس/آذار 2026، بعد تحركها من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط ضمن تعزيزات بحرية أمريكية وصلت إلى المنطقة. وتحمل السفينة على متنها قوات من مشاة البحرية وطائرات ومروحيات قادرة على تنفيذ عمليات إنزال واعتراض بحري.

كم سفينة عبرت هرمز اليوم؟

بالتوازي مع عبور منطقة الحصار في بحر العرب وخليج عُمان، رصدت وحدة المصادر المفتوحة من خلال بيانات مارين ترافيك عبور 5 سفن مضيق هرمز منذ صباح اليوم الأربعاء في الاتجاهين.

وتظهر البيانات أن 3 من السفن العابرة لها ارتباط بإيران، وهي سفن الشحن "يكتا 2″، و"لاكي أوشن"، وسفينة تحمل الاسم "1"، وجميعها ترفع العلم الإيراني.

كما عبرت سفينة البضائع السائبة "كيكاو"، وسفينة الحاويات "كايا"، قادمتين من موانئ في الهند وعُمان، ومتجهتين إلى موانئ في الإمارات والعراق.

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وتظهر حركة هذه السفن أن مضيق هرمز لم يشهد عودة كاملة إلى معدلات العبور الطبيعية، لكنه شهد عبورا محدودا ومرصودا لسفن إيرانية وأخرى تجارية في الاتجاهين.

الأسطول يراقب ولا يعترض

يتزامن هذا العبور مع إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران، عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

وقال التلفزيون الإيراني -في وقت متأخر من ليل الاثنين- إن أولى السفن عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون مشاكل، مضيفا أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف عبرتا المنطقة باتجاه الموانئ الإيرانية.

ونقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن عدة سفن إيرانية تمكنت خلال الساعات الماضية من عبور خط الحصار البحري دون مشاكل.

وتنسجم هذه الروايات مع ما تكشفه بيانات الملاحة من عبور سفن إيرانية بإشارات مفتوحة، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات طبيعة القرار الأمريكي، أو إذا ما كان العبور ناتجا عن رفع كامل للحصار، أو خفض مستوى الاعتراض، أو تفاهمات مؤقتة مرتبطة بالمرحلة الانتقالية بعد الاتفاق.