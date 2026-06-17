إسرائيل تشن هجمات جديدة على لبنان رغم التحذيرات الإيرانية

شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، غارات على عدة مناطق جنوبي لبنان، رغم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين، يُفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار هش سارٍ منذ 17 أبريل/نيسان 2026.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفرتبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان. كما شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا على مرتفعات علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقا ومحيطها جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيّرة إسرائيلية حلقت فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأمس الثلاثاء، قُتل 4 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان.

وتتزامن هذه الخروقات مع نقاش محتدم حول موقع لبنان في الاتفاق الذي تفاوضت عليه واشنطن وطهران.

ويبرز الغموض الذي يحيط بوضع لبنان في الاتفاق بوصفه أبرز نقاط الخلاف، إذ تقول إيران إن الاتفاق يشترط وقفا تاما للأعمال القتالية في لبنان، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقي قواتها في الجنوب وتحتفظ بحق الرد على هجمات حزب الله.

اتفاق وقف الهجمات

وفي السياق، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن الولايات المتحدة ملزمة بوقف الهجمات التي تُشن على لبنان في إشارة إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران.

وأفاد عزيزي، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، الثلاثاء، بأن صمود الإيرانيين أجبر الولايات المتحدة على إجراء تحول إستراتيجي وقبول شروط طهران.

وأكد أن على واشنطن الوفاء بالتزاماتها عبر وقف الهجمات المستمرة على لبنان، وتابع أن أي انتهاك سيُواجه برد حاسم وساحق.

كما شدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف على ضرورة أن تُلزم الولايات المتحدة إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان، ووقف هدم قراه، وعلى احترام سيادته والانسحاب من أراضيه.

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جاء ذلك خلال اتصال بين برّي وقاليباف بحثا فيه آخر تطورات الأوضاع في المنطقة عقب الاتفاق بين واشنطن وطهران على إنهاء الحرب بينهما، بما يشمل وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، صعّدت إسرائيل عدوانها على لبنان في سياق تطورات الحرب التي شنتها، إلى جانب الولايات المتحدة، على إيران.

وأسفر العدوان عن مقتل 3826 شخصا وإصابة 11851 آخرين في لبنان، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.