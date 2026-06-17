كلينتون.. نتنياهو مارس ضغوطا مستمرة على إدارة أوباما لضرب إيران

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان مهووسا بملف إيران طوال فترة تعاملها معه، وسعى باستمرار لدفع الولايات المتحدة نحو عمل عسكري ضد طهران.

وكشفت كلينتون -في حوار مع شبكة فوربس الأمريكية- أن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي حينئذ إيهود باراك مارسا "ضغوطا لا هوادة فيها " على إدارة الرئيس باراك أوباما، بهدف تأمين دعم أمريكي لضربة استباقية تستهدف إيران.

وأوضحت أن أول لقاء رسمي لها مع نتنياهو عام 2009 ركز على مسألتين رئيسيتين: تطبيع العلاقات مع السعودية، والقضاء على إيران.

وأشارت كلينتون إلى أن المسؤولين الإسرائيليين استخدموا ما وصفته بتكتيك "الطائرات على المدرج "، في محاولة لفرض أمر واقع، عبر الإيحاء المتكرر بأن سلاح الجو الإسرائيلي جاهز لشن هجوم وشيك.

وردا على سؤال بشأن إن كانت تشعر بأن حليفا يتلقى دعما أمريكيا كبيرا كان يحاول التأثير عليها، أقرت كلينتون بأن ذلك كان يحدث طوال الوقت، وأن هذا السلوك يرتبط بهوس نتنياهو المستمر بالملف الإيراني.

وتعكس هذه التصريحات -بحسب كلينتون- حجم التباين في الرؤى بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال تلك الفترة، إذ دفعت تل أبيب نحو خيار عسكري سريع، في حين فضّلت واشنطن التركيز على العقوبات الاقتصادية والمسار الدبلوماسي للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني.