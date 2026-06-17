البرازيل.. سجن ابن بولسونارو لمطالبته بعقوبات أمريكية ضد بلاده

قضت المحكمة العليا في البرازيل أمس الثلاثاء بسجن إدواردو بولسونارو، الابن الثالث للرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، غيابيا لمدة 4 سنوات وشهرين، وذلك بعدما دعا الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بلاده خلال محاكمة والده على خلفية محاولة الانقلاب.

وكان إدواردو بولسونارو يسعى للحصول على دعم أمريكي لوالده الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها 27 عاما بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب في عام 2022.

وصوّت 4 قضاة في المحكمة العليا لمصلحة الادعاء، الذي وجّه إلى إدواردو بولسونارو تهمة "تهديد السلطات القضائية ومسؤولين من فروع أخرى في الحكومة"، بعدما قال إنه سيعمل على فرض عقوبات أمريكية "إذا لم تنتهِ الإجراءات" بشكل مناسب لوالده.

وبموجب الحكم الصادر بحقه سيُمنع بولسونارو البالغ (41 عاما)، من تولي مناصب عامة لمدة 8 سنوات، لكنه قال في بيان له إن "الهدف الحقيقي من هذه المحاكمة العبثية واحد فقط.. إقصاء اسمي من الانتخابات".

وتشهد العلاقات البرازيلية الأمريكية توترا، بعد لقاء الرئيس دونالد ترمب مع شقيق إدواردو، المرشح الرئاسي فلافيو بولسونارو، قبيل الانتخابات التي تُظهر استطلاعات الرأي فيها منافسة متقاربة بينه وبين الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.