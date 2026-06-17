عاجل | قادة مجموعة السبع: الاتفاق الأمريكي الإيراني يوفر فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
Published On 17/6/2026|
آخر تحديث: 02:06 (توقيت مكة)
قادة مجموعة السبع:
- الاتفاق الأمريكي الإيراني يوفر فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
- إيران يجب ألا تمتلك السلاح النووي أبدا
- ندعم اتفاقا يقود إلى السلام والأمن للجميع في منطقة الشرق الأوسط
- ندعم اتفاقا دبلوماسيا شاملا ومتينا مكملا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية
- نؤكد أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى من دون عوائق ومن دون رسوم
- المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تساعد في استئناف الملاحة بمضيق هرمز
- سنسرع تنويع إمدادات الطاقة لتقليل الهشاشة المرتبطة بمضيق هرمز
- ندعم وقفا فوريا لإطلاق النار في لبنان وجهود حصر السلاح بيد الدولة
المصدر: الجزيرة