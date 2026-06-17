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عاجل | قادة مجموعة السبع: الاتفاق الأمريكي الإيراني يوفر فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

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ترامب ومادورو
Published On 17/6/2026
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آخر تحديث: 02:06 (توقيت مكة)

قادة مجموعة السبع:

  • الاتفاق الأمريكي الإيراني يوفر فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
  • إيران يجب ألا تمتلك السلاح النووي أبدا
  • ندعم اتفاقا يقود إلى السلام والأمن للجميع في منطقة الشرق الأوسط
  • ندعم اتفاقا دبلوماسيا شاملا ومتينا مكملا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية
  • نؤكد أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى من دون عوائق ومن دون رسوم
  • المبادرة الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تساعد في استئناف الملاحة بمضيق هرمز
  • سنسرع تنويع إمدادات الطاقة لتقليل الهشاشة المرتبطة بمضيق هرمز
  • ندعم وقفا فوريا لإطلاق النار في لبنان وجهود حصر السلاح بيد الدولة
المصدر: الجزيرة

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