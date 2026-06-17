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عاجل | بلومبيرغ عن نص مذكرة التفاهم: الولايات المتحدة تتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي

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ترامب ومادورو
Published On 17/6/2026
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آخر تحديث: 02:21 (توقيت مكة)

شبكة بلومبيرغ عن نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران:

  • طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات
  • طهران وواشنطن وحلفاؤهما يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد
  • طهران وواشنطن تتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد
  • الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران
  • الولايات المتحدة تتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي
  • إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق
  • واشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا
  • واشنطن تلتزم بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق
  • إيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا
المصدر: بلومبيرغ

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