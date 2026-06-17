شهيدان في قصف للاحتلال على مقهى بمواصي خان يونس

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مقهى في شارع الرشيد بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت الجزيرة مباشر مشاهد من مكان الاستهداف، حيث أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صاروخا، على الأقل، باتجاه مواطنين كانوا يتواجدون في أحد المقاهي بمنطقة المواصي الساحلية الواقعة غرب المدينة.

وأكدت مصادر طبية وصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي، مشيرة إلى أن بعض الإصابات وُصفت بالخطيرة، ما قد يرفع حصيلة الشهداء.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 5 آخرون في اعتداءات إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1005 شهداء و3157 مصابا، في حين جرى انتشال 784 جثمانا من تحت ركام المباني المدمرة.

وأشارت إلى عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم حتى هذه اللحظة.

وأسفرت حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 73 ألفا وإصابة 173 ألفا آخرين.