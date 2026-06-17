"تصريح لكبار العملاء".. خطة أمريكية لتحفيز حركة الناقلات عبر مضيق هرمز

يناقش مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أفكارا لتحفيز حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، من بينها خطة لتقديم "تصريح كبار العملاء" (VIP pass)، الذي يتضمن مرافقة بحرية للسفن عبر الممر المائي مقابل دفع رسوم، وذلك في محاولة لتجاوز حالة الركود التي يشهدها الممر الحيوي.

ووفقا لموقع بوليتيكو نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، فإن الرئيس ترمب وكبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، طلبا من المسؤولين طرح أفكار مبتكرة لإقناع مالكي السفن بتحمل مخاطر العبور في ظل استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد تركزت المناقشات حتى الآن على سبل إقناع شركات التأمين بتوفير التغطية اللازمة للسفن، حيث تنتهك معظم عمليات العبور حاليا سياسات التأمين القائمة.

البحث عن ضمانات للعبور

في سياق متصل، أشار مسؤولون في قطاع الطاقة إلى أن الإدارة تدرس خيارات أخرى بجدية، منها استخدام "قانون الإنتاج الدفاعي" لإلزام شركات التأمين الأمريكية بتوفير تغطية للسفن التي تبحر عبر المضيق.

وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه الحركة متوقفة إلى حد كبير، إذ تفيد بيانات شركة "كبلر" بأن أقل بقليل من 500 سفينة، بينها 220 ناقلة نفط، لا تزال متوقفة في الخليج العربي خارج المضيق، خشية انهيار السلام الهش رغم مذكرة التفاهم المعلنة بين واشنطن وطهران.

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، هذه التسريبات بأنها "تكهنات لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن إدارة ترمب تتوقع عودة تدفق الطاقة إلى مستوياته الطبيعية بفضل مذكرة التفاهم، معتبرة أن المضيق سيكون مفتوحا بالكامل.

ويرى مراقبون ومسؤولون سابقون أن مقترح فرض رسوم على الناقلات قد يكون أيضا "تكتيكا تفاوضيا" يتزامن مع اجتماع مجموعة السبع (G7) في فرنسا، يهدف إلى دفع الدول الأوروبية لزيادة انخراطها في المنطقة وتحمل مسؤوليات الأمن البحري.

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ويأتي هذا التوجه بعد أن واجهت مبادرة سابقة لإدارة ترمب في مارس/آذار الماضي، تمثلت في عرض "تأمين سياسي" بقيمة 20 مليار دولار، استجابة محدودة من مالكي السفن الذين يخشون المخاطر الناجمة عن الصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب السريعة الإيرانية.