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تمديد احتجاز الأجانب في فرنسا.. شعبوية أم تصحيح؟

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Migrants stand behind barriers in the courtyard of a detention centre, where migrants are sent to await deportation, in Mesnil-Amelot near Paris, France, November 18, 2024. French rights group La Cimade said it tracked 341 deportation orders issued last year as a result of new legislation. The group said it supported 191 individuals last year at the Mesnil-Amelot detention centre, near Charles-de-Gaulle airport, who would have previously been protected. Of those, 35 were deported, and 24 released due to courts overturning deportation orders, it said.  REUTERS/Stephanie Lecocq SEARCH "GNAGO FRANCE DEPORTATIONS" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.
مركز احتجاز في ميسنيل أميلو بالقرب من باريس في فرنسا (رويترز)
Published On 17/6/2026
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آخر تحديث: 07:00 (توقيت مكة)

وافق البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، على تمديد فترة الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير النظاميين المصنفين خطرين، في ظل انقسام بين كتل اليسار واليمين حول هذا القانون.

وبعد تصويت مجلس الشيوخ يوم الاثنين، أقرت الجمعية الوطنية القانون نهائيا بأغلبية 345 صوتا مقابل 177 صوتا.

خطوة تصحيحية؟

ويهدف القانون المثير للجدل الذي اقترحه النائب شارلز رودويل من حزب النهضة وحظي بدعم الحكومة وكتل الوسط واليمين وأقصى اليمين، إلى قطع الطريق بشكل احترازي أمام المهاجرين الخطرين المعنيين بقرارات الترحيل من إمكانية الاختفاء وعدم الامتثال لتلك القرارات ما يؤدي إلى احتمال تورطهم في جرائم.

وجاء المقترح على خلفية جريمة قتل طالبة فلبينية تعود إلى عام 2024، اتُهم بارتكابها مهاجر مغربي كان خاضعا لقرار بمغادرة الأراضي الفرنسية، وكان قد خرج للتو من الاحتجاز.

A general view shows the hemicycle during a debate and before votes on two no-confidence motions against the French government, one tabled by members of parliament of La France Insoumise (France Unbowed - LFI) allied with the Greens and the Communists, and an other one tabled by the Rassemblement National (National Rally - RN) and the UDR (the Union des Droites), after the use by French government of the article 49.3, a special clause in the French Constitution, to push the first part of the budget bill for 2026 (PLF 2026) through the National Assembly without a vote by lawmakers, at the National Assembly in Paris, France, January 23, 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes
البرلمان الفرنسي وافق على تمديد المدة القصوى للاحتجاز (رويترز)

وقال النائب رودويل إن تمرير القانون يمثل تخليدا لذكرى الطالبة الضحية، فيما أشاد وزير الداخلية لوران نونيز بالقانون وأشار إلى أنه تصحيح لـ"أوجه القصور الموضوعية".

ودافعت أيضا كتلة أقصى اليمين الممثلة لحزب التجمع الوطني عن القانون، مؤكدة أن البلاد في أمس الحاجة إلى هذا التشريع.

وكان وزير الداخلية السابق وزعيم حزب الجمهوريين، برونو روتايو، قد دعا إلى تعديلات مماثلة منذ فترة طويلة. وخلال توليه منصبه الحكومي، كان قد تبنى مشروع قانون مشابها العام الماضي، قبل أن يُلغي المجلس الدستوري العديد من بنوده.

French Gendarmes stand in position as migrants pick up their belongings during the evacuation of their camp on Place Saint-Gervais near Paris City Hall, France, April 30, 2024. REUTERS/Abdul Saboor
فرنسا تريد مكافحة الإفلات من قرارات الترحيل (رويترز)

مدة قصوى 210 أيام

تتيح القوانين احتجاز المهاجرين غير النظاميين في مركز احتجاز إداري ريثما يتم ترحيلهم إذا كان هناك خطر هروبهم. وتبلغ مدة الاحتجاز القصوى حاليا 90 يوما، أو 180 يوما للمدانين بالإرهاب.

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ويمدد القانون الجديد المدة القصوى إلى 210 أيام في حالات استثنائية، شريطة أن يكون هؤلاء المهاجرون خاضعين لأمر ترحيل ويمثلون تهديدا حقيقيا وخطيرا للغاية للنظام العام. وينطبق هذا على المهاجرين المدانين نهائيا بجرائم ومخالفات معينة يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ويتضمن مشروع القانون تدابير أخرى تهدف إلى تعزيز مكافحة الإرهاب، مثل استحداث "تقييم نفسي" للأفراد المتطرفين الذين يُظهرون مشاكل سلوكية.

اكتظاظ في مراكز الاحتجاز

ويعترض نواب اليسار على تعديلات القانون حيث جادل النائب آندي كيربرات بأنه من غير المتوقع أن يؤدي التمديد في فترة الاحتجاز إلى تغيير حقيقي أو يحد من خطر الجريمة، بينما ندد النائب الاشتراكي رومان إسكنازي بالقانون ووصفه بأنه "ضربة دعائية"، ونص "يخلط الأمور".

وخلال مناقشات مجلس الشيوخ، جادل اليسار أيضا بأن الاحتجاز الإداري المطول ينذر باكتظاظ مراكز الاحتجاز دون ضمان زيادة عدد عمليات الترحيل القسري.

وإجرائيا لا يمكن تنفيذ عمليات الترحيل إلا بعد إصدار تصريح مرور قنصلي من سلطات بلد الأصل.

وبحسب المنظمات العاملة في مراكز الاحتجاز الإداري، فقد احتُجز أكثر من 40 ألف شخص عام 2024، وسط ظروف متدنية داخل مراكز الاحتجاز.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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