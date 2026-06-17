ترمب يطالب روسيا بإنهاء الحرب ومجموعة السبع تشهر سلاح العقوبات

اتفق قادة مجموعة السبع، الثلاثاء، على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، وذلك تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موسكو إلى "إبرام اتفاق" مع كييف لوضع حد للحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع التي عُقدت في منتجع إيفيان ليه بان الفرنسي، وتصدرت الحرب الروسية الأوكرانية مباحثاتها، التي شملت تشديد العقوبات على موسكو وإمكان عقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

تعهد أمريكي

والتقى زيلينسكي ترمب الذي سعى إلى التفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال الرئيس الأمريكي بعد اللقاء إنه يتعين "على روسيا أن تتوصل إلى اتفاق" لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وأشار إلى خسائر فادحة لدى طرفي الصراع، مضيفا: "الأمر برمته سخيف. لذا، نعم، سأبذل كل ما بوسعي" لوضع حد للحرب.

وقال الرئيس الأمريكي أيضا في تصريحات أدلى بها على هامش القمة "لقد خسرت روسيا عددا هائلا من الأشخاص، وكذلك أوكرانيا". ولدى سؤاله عن لقاء مع الرئيس الأوكراني، قال إنه عقد "اجتماعا جيدا" معه، مشيرا إلى أنه سيلتقيه مرة أخرى في وقت لاحق.

وأقر الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة كانت حتى الآن "تركز على إيران"، مشيرا إلى أنه يرغب من الآن فصاعدا في الاهتمام بالقضية الأوكرانية، "لا لدواع مالية، بل بسبب الخسائر البشرية" وفق تعبيره.

وأضاف "السبب الوحيد الذي يدفعني إلى التدخل هو أنني لا أحب أن أرى 25 ألف شاب يموتون كل شهر".

عودة العقوبات

وأوضح ترمب أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض عقوبات على النفط الروسي. وكانت واشنطن قد مددت إعفاء من العقوبات على شحنات النفط الروسي الموجودة في البحر، مما أثار قلق حلفائها الأوروبيين.

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وقال ترمب "سنتمكن من القيام بذلك قريبا، فالنفط يتدفق الآن" عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

تفاؤل أوروبي

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن تصريح ترمب بضرورة سعي روسيا لإنهاء الحرب يدعو للتفاؤل.

وقال ميرتس للصحفيين "وجدته متعاونا للغاية، ورأيته أيضا يستمع بانتباه شديد. وفي هذا الصدد، يمنحني ذلك -مرة أخرى- قدرا من التفاؤل بأننا هنا، كأوروبيين وأمريكيين، نبذل الآن كل ما في وسعنا، معا، لإنهاء الحرب".

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة إكس: "تأتي الرياح بما تشتهي أوكرانيا. يظهر إرهاق روسيا بوضوح. وحان الوقت لمضاعفة دعمنا" لكييف.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن قوى مجموعة السبع كافة "موحدة في موقفها"، مشيرا إلى "شعور حقيقي بوحدة الصف داخل المجموعة، وتوافق مشترك على أن الأمور آخذة في التغير".

وقال في تصريح لإذاعة تايمز راديو "لقد أظهرت أوكرانيا أنها قادرة ليس فقط على الدفاع عن نفسها، بل أيضا على استعادة أراض وإلحاق خسائر كبيرة جدا بروسيا".

وأشار إلى أن بريطانيا بصدد فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال، في محاولة للضغط على موسكو لوقف حربها على أوكرانيا.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية، عقب المحادثات، إن القادة "قرروا اليوم زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات على الغاز والنفط".

وأضاف المصدر أن القادة اتفقوا أيضا على أن "التطورات الميدانية تميل لمصلحة أوكرانيا".

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيلينسكي للبقاء حتى نهاية القمة التي تستمر 3 أيام وتُختتم الأربعاء، ليتسنى له لقاء ترمب وقادة مجموعة السبع الآخرين.