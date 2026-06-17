"اكنس الصالة أولا".. هجوم نسائي ياباني مرتد وسريع على مشجعي المونديال

في ظل تزايد الاهتمام الدولي بسلوك بعض المشجعين اليابانيين في الملاعب، أعادت مشاهد تنظيف المدرجات وجمع القمامة خلال كأس العالم 2026 تسليط الضوء على صورة تُقدَّم بوصفها انعكاسا لقيم الانضباط والمسؤولية الجماعية في المجتمع الياباني.

غير أن هذه الصورة، التي حظيت بإشادة واسعة خارج اليابان، سرعان ما تحولت إلى محور نقاش داخلي أكثر تعقيدا، يتجاوز حدود الرياضة إلى قضايا اجتماعية أعمق.

فقد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي رسائل وملصقات منسوبة إلى نساء يابانيات، ربطت بين هذا السلوك في الفضاء العام وما اعتبرنه فجوة في توزيع الأدوار داخل الأسرة، لا سيما فيما يتعلق بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.

وتشير هذه الرسائل إلى أن مظاهر التعاون والانضباط التي تظهر في الأماكن العامة لا تنعكس بالدرجة نفسها داخل المنازل، حيث يبقى عبء التنظيف ورعاية الأسرة -بحسب هذه الآراء- غير متوازن بين الرجال والنساء.

وتذهب بعض التعليقات المتداولة إلى أن مساهمة الرجال في الأعمال المنزلية في اليابان ما تزال محدودة مقارنة بالمعايير الدولية، مع دعوات إلى إعادة النظر في مفهوم "المسؤولية المشتركة" ليشمل الحياة اليومية داخل الأسرة، لا السلوك العام في الفضاءات العامة والمناسبات الرياضية فحسب.

في المقابل، أثار هذا الطرح جدلا واسعا، إذ اعتبر منتقدون أن بعض الشعارات أو الترجمات المتداولة قد تكون غير دقيقة أو مضللة، وأن ربط سلوك المشجعين في الملاعب مباشرة بسلوكهم داخل المنزل يتجاهل اختلاف السياقات الاجتماعية والنفسية بين المجالين.

كما رأى آخرون أن تعميم هذه المقارنات قد يختزل قضايا معقدة تتعلق بالبنية الاجتماعية وأدوار العمل داخل الأسرة، ويغفل الفوارق بين المجال العام والحياة الخاصة.

وبين هذا وذاك، أعادت القضية فتح نقاش اجتماعي متجدد داخل اليابان حول حجم العمل غير مدفوع الأجر داخل الأسرة، وحدود الصورة المثالية التي تُصدَّر إلى الخارج باعتبارها نموذجا للانضباط والمسؤولية الجماعية، في مقابل واقع يومي أكثر تعقيدا داخل البيوت، حيث تتباين مستويات المشاركة في الأعمال المنزلية وتتداخل الأدوار والمسؤوليات.

ويذهب هذا الجدل إلى ما هو أبعد من مجرد سلوك يُرى في الملاعب أو الفضاءات العامة، ليطرح أسئلة أعمق حول الفجوة بين الصورة والممارسة، وكيف يمكن لسلوك يُحتفى به عالميا أن يتحول في الداخل إلى نقطة نقاش حول العدالة الأسرية وتقاسم الأعباء داخل الحياة اليومية.