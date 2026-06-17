إيطاليا تعتزم نشر منظومة دفاع جوي في تركيا

تعتزم إيطاليا نشر منظومة للدفاع الجوي وسط تركيا في إطار خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وفق ما أفادت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار الخطة الدفاعية القائمة لحلف الناتو، وبهدف تعزيز الدفاع الجوي للحلف، ستُنشر منظومة دفاع جوي من طراز "سامب تي" تابعة لإيطاليا في قيادة القاعدة الجوية الرئيسية الثالثة في قونية.

و"سامب تي" هي منظومة صواريخ "أرض جو" متنقلة، طُوّرت في إطار مشروع مشترك بين فرنسا وإيطاليا، ويمكن استخدامها ضد الطائرات المقاتلة والمسيّرات وصواريخ كروز وبعض التهديدات الصاروخية الباليستية.

وأسقطت قوات الناتو المتمركزة في تركيا 4 مرات صواريخ باليستية في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي اندلعت نهاية فبراير/شباط الماضي، ما دفع الحلف إلى نشر بطارية صواريخ "باتريوت" جديدة في قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا.

وقال الأمين العام للناتو مارك روته، خلال زيارة لأنقرة في أبريل/نيسان الماضي، إن الحلف سيفعل كل ما يلزم للدفاع عن أعضائه، بمن فيهم تركيا، التي من المقرر أن تستضيف قمة للحلف يومي السابع والثامن من يوليو/تموز.