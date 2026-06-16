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موسكو تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الأوكرانية وتضرر مصفاة نفط

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Flames and smoke rise from a facility at an oil refinery following a Ukrainian drone attack, in Moscow, Russia, June 16, 2026, in this screen grab taken from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION: - Buildings and oil refinery apparatus match archive and satellite imagery. - Date verified from Telegram post by Moscow Mayor Sergei Sobyanin confirming attack on oil refinery. - President Volodymyr Zelenskiy posted on X confirming the attack on oil refinery. - No older versions of the video found posted online before June 16.
تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من منشأة في مصفاة نفط قرب موسكو عقب هجوم بمسيّرة أوكرانية اليوم الثلاثاء (رويترز)
Published On 16/6/2026

أعلنت السلطات الروسية أن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفطية رئيسية في محيط العاصمة موسكو، اليوم الثلاثاء، مما تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالمنشأة، في حين كثفت كييف هجماتها الجوية على أهداف داخل العمق الروسي.

وأكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر تليغرام أن الدفاعات الجوية أسقطت نحو 60 طائرة مسيّرة استهدفت العاصمة، في هجوم وُصف بأنه من بين الأكبر هذا العام.

وأوضح سوبيانين أن حطام إحدى المسيّرات أصاب موقعا داخل المصفاة التابعة لشركة "غازبروم نفط"، مؤكدا عدم وقوع إصابات، في حين تعمل فرق الطوارئ على التعامل مع آثار الهجوم.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy attends a family photo during the Nordic and Baltic countries meeting in Tallinn, Estonia, Tuesday, June 9, 2026. (AP Photo/Sergei Grits)
الرئيس الأوكراني عَدَّ الضربة على موسكو ردا على الهجمات الروسية (أسوشيتد برس)

زيلينسكي: "رد عادل"

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقوف بلاده وراء الضربة، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "هذه المرة، شعرت منطقة موسكو بالقدرات البعيدة المدى لأوكرانيا، تم استهداف مصفاة نفطية على مسافة 500 كيلومتر".

وأضاف زيلينسكي "هذا رد عادل على الضربات الروسية، وعلى إطالة أمد الحرب التي يجب أن تنتهي".

وذكر أندريه كوفالينكو -رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني- أن الهجوم ألحق أضرارا بوحدة المعالجة الأولية في المصفاة التي تبعد نحو 25 كيلومترا عن الكرملين.

وأدّت هذه الهجمات إلى اضطرابات في حركة الملاحة الجوية، إذ تم تعليق العمليات مؤقتا في مطارات العاصمة الأربعة (دوموديدوفو وجوكوفسكي وشيريميتيفو وفنوكوفو).

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 172 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية متفرقة.

وفي منطقة كراسنودار جنوبي البلاد، أفادت السلطات بأن حطام طائرة مسيّرة تسبب في حريق بمستودع للنفط في منطقة بولتافسكايا دون تسجيل إصابات، كما أغلقت السلطات طريقا محليا يربط المنطقة المتضررة بالجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.

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وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه كييف استهداف منشآت الطاقة الروسية ومراكز التصدير في محاولة لتقليص عائدات الوقود الأحفوري التي تقول إنها تمول المجهود الحربي لموسكو، وتستمر روسيا في شن ضربات جوية شبه يومية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: وكالات

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