يزن نصف طن.. إيران تستعيد رأسا حربيا لصاروخ "توماهوك" الأمريكي

نشر التلفزيون الإيراني صورا لرأس حربي قال إنه يعود لصاروخ كروز أمريكي من طراز "توماهوك"، عُثر عليه في مدينة ورامين بمحافظة طهران.

وتُظهر الصور الهيكل الأسطواني للصاروخ وهو لا يزال سليما، إلى جانب لوحة بيانات تحمل اسم شركة "هانيويل"، وتشير إلى أنه مكوّن ملاحي تابع لوحدة قياس القصور الذاتي (IMU) الخاصة بصاروخ "توماهوك" أمريكي الصنع.

وفي السياق، أعلن قائد شرطة محافظة طهران الشرقية عن تحييد رأس حربي صاروخي يزن نحو 500 كيلوغرام، سقط بالقرب من مدينة ورامين، وذلك بواسطة وحدة متخصصة في الكشف عن المتفجرات وإبطال مفعولها.

وبحسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية، قال العميد ديلاور القاسي مهر إنه جرى التعامل مع الرأس الحربي بعد سقوطه في منطقة ورامين، ضمن إجراءات أمنية وفنية مشددة.

وأضاف أن الواقعة تعود إلى الهجمات التي وقعت صباح الخميس، حيث تم إرسال وحدة الكشف عن المتفجرات إلى الموقع فور تلقي البلاغ لتأمين المنطقة والتحقيق في الحادث.

وتابع القاسي مهر أنه بعد الوصول إلى المكان وإجراء الفحوصات الفنية، بدأت القوات المتخصصة عملية تحييد الرأس الحربي للصاروخ.

وأكد أن العملية نُفذت "بنجاح ودقة عالية"، مشيرا إلى أن الرأس الحربي الذي يزن 500 كيلوغرام تم تحييده بالكامل من قبل وحدة تفكيك المتفجرات، مع تأمين موقع الحادث بشكل كامل بعد انتهاء العملية.

ولاقت الصور المتداولة للعملية انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها مستخدمون بشكل كبير، وسط تداول واسع للمشهد وتباين في التعليقات حول دلالاته وسياقه.

وفي سياق التعليقات المتداولة، كتب ويل شرايفر، المحلل الجيوسياسي والباحث العسكري الأمريكي المستقل، عبر منصة "إكس"، أن "المزيد من صواريخ توماهوك المعطوبة عُثر عليها في إيران بعد الغارات الأخيرة"، في إشارة إلى ما قال إنه تساؤلات حول جاهزية هذه المنظومة.

من جانبها، علّقت حسابات على منصة "إكس"، من بينها حساب "جوهانا دي مارتين"، بالقول إن "صواريخ توماهوك معيبة وعمرها سنوات أُلقيت على إيران"، مضيفة أن بقاءها على سطح الأرض دون انفجار يقلل من فعاليتها وفق تعبيرها.

كما كتب الناشط طارق بشير معيتيق أن "أزمة الولايات المتحدة مع صواريخ توماهوك لا تتعلق فقط بنقص المخزون، بل أيضا بكون بعضها لا ينفجر في كثير من الأحيان"، بحسب قوله.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان.

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وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة وإيران، ليل الأحد/الاثنين، التوصل إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء المواجهة بينهما على مختلف الجبهات، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. وستقام مراسم التوقيع الرسمية على المذكرة في سويسرا يوم الجمعة المقبل.