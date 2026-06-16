بينها كاتدرائية ومتحف.. خريطة لضربات روسية طالت مواقع مدنية في كييف

في ليلة واحدة، امتدت آثار الهجوم الروسي على كييف من أحياء سكنية ومبان تجارية إلى منشأة تعليمية ومواقع ثقافية ودينية تراثية بارزة، ولم تكن الأضرار محصورة في نقطة واحدة من العاصمة الأوكرانية، بل توزعت على خريطة واسعة، بدت معها المدينة كأنها تلقت ضربات متفرقة في قلبها العمراني والثقافي.

وأعدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة خريطة لمواقع الأضرار، اعتمادا على تحديد جغرافي لمقاطع فيديو وصور منشورة، ومقارنتها بصور الأقمار الصناعية وبيانات الخرائط.

وتظهر الخريطة نقاطا متفرقة داخل كييف، شملت مباني سكنية وتجارية، ومؤسسة تعليمية للأطفال، ومواقع ثقافية وتراثية.

من كريستال بارك إلى مركز الأعمال

وتُظهر الخريطة نقاطا محددة جغرافيا لأضرار طالت مواقع مدنية داخل كييف، بناء على مقاطع وصور متداولة جرى مطابقتها مع المعالم المحيطة وصور الأقمار الصناعية.

ومن بين هذه النقاط موقع في نطاق "كريستال بارك تاور"، وهو مجمع سكني وتجاري حديث يضم وحدات سكنية ومرافق خدمية وتجارية، كما حُددت نقطة ضرر أخرى في محيط مبنى سكني قريب.

وتبرز هذه المواقع جانب الأضرار العمرانية التي لحقت بمناطق مأهولة داخل العاصمة، حيث تظهر الضربات في محيط مبان سكنية ومرافق مدنية، لا في مناطق عسكرية معزولة.

وفي منطقة بيتشيرسك، حددت الخريطة نقطة ضرر في محيط مركز "سيناتور" للأعمال، وهو مبنى مكاتب من الفئة "أ" يقع ضمن نطاق إداري وتجاري قريب من محطات مترو ومناطق خدمية وسط كييف.

ويكشف هذا التوزع تداخل الأضرار بين المناطق السكنية والمراكز التجارية والخدمية، في مدينة تعمل فيها البنية المدنية والاقتصادية ضمن مساحات حضرية متقاربة.

ضرر عند مؤسسة تعليمية للأطفال

في الضفة الشرقية من كييف، أظهر التحديد الجغرافي نقطة ضرر عند أكاديمية "إيه بلس" للتعليم الحديث داخل مجمع "كومفورت تاون".

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وتعد الأكاديمية مؤسسة تعليمية للأطفال، مما يضيف بعدا حساسا إلى خريطة الأضرار. فوجود نقطة ضرر عند منشأة تعليمية يعكس امتداد آثار الهجوم إلى فضاءات مدنية ترتبط بالحياة اليومية للعائلات، لا بالبنية العسكرية أو الصناعية.

وتظهر أهمية هذا النوع من التحديد الجغرافي في أنه لا يكتفي بإعادة نشر المقاطع المتداولة، بل يربطها بموقعها الفعلي داخل المدينة، ويحدد طبيعة المكان المتضرر ضمن سياقه العمراني.

حريق في موقع تراثي

كما امتدت الأضرار إلى مواقع ثقافية وتراثية بارزة في كييف، وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن حريقا اندلع في سقف كاتدرائية الرقاد داخل مجمع كييف-بيتشيرسك لافرا، على مساحة تقارب 800 متر مربع.

ويعد مجمع لافرا أحد أبرز المعالم الدينية والثقافية في أوكرانيا، ويدرج ضمن موقع تراث عالمي تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إلى جانب كاتدرائية القديسة صوفيا ومبانيها الرهبانية المرتبطة بها.

متحف أرسنال.. حريق قرب لافرا

وفي محيط لافرا أيضا، اندلع حريق في مبنى متحف "ميستيتسكي أرسنال" الثقافي، على مساحة تقارب ألف متر مربع.

ويعد "ميستيتسكي أرسنال" أحد أبرز المؤسسات الثقافية في أوكرانيا، إذ يضم مساحات للمعارض والمشاريع الفنية والأدبية والمتحفية، ولهذا اكتسبت صور الحريق في محيطه أهمية خاصة، ليس فقط بسبب حجم الضرر، بل بسبب موقعه في قلب المشهد الثقافي الأوكراني.

وتظهر خريطة الأضرار أن مواقع التراث والثقافة لم تكن بعيدة عن نطاق الهجوم الليلي، بل ظهرت ضمن نقاطه الأكثر حساسية، إلى جانب المدارس والمباني السكنية والتجارية.

خسارة في الذاكرة السينمائية

في سياق الأضرار الثقافية، أعلنت وزيرة الثقافة الأوكرانية تتيانا بيريجنا أن الهجوم أصاب أستوديو أولكسندر دوفجينكو الوطني للأفلام في كييف، وهو أحد أقدم أستوديوهات السينما الأوكرانية.

وقالت الوزيرة إن الحريق دمر قسم الأزياء، بما في ذلك أكبر وأقدم مجموعة أزياء في أوكرانيا، وكانت تضم نحو 100 ألف زي و3 ملايين قطعة ملابس ومستلزمات أزياء، إضافة إلى أضرار في مبان أخرى داخل الأستوديو.

وتزداد أهمية الموقع بعد إدراج أكاديمية الفيلم الأوروبية، عام 2026، أستوديو دوفجينكو ضمن قائمة "كنوز الثقافة السينمائية الأوروبية"، وهي قائمة تضم مواقع ذات قيمة رمزية وتاريخية للسينما في أوروبا.

وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في البلاد لموجات قصف روسي متكررة في ساعات الفجر خصوصا، مما أدى إلى سقوط قتلى واندلاع حرائق واسعة وأضرار لحقت بمبان سكنية ومنشآت خدمية.

وأكدت شهادات لسكان ومسؤولين محليين تضرر مرافق مدنية بينها الكنيسة التاريخية، وسط استمرار عمليات الإطفاء ورفع الأنقاض، بينما تتهم كييف موسكو باستهداف متعمد للمدنيين والبنية التحتية في هجمات تمتد إلى عدة مقاطعات.