قائد الجيش الإيراني: أصبحنا أقوى و"العدو" تعرض للهزيمة عسكريا وإستراتيجيا

قال قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إن من وصفه بالعدو واجه الهزيمة على المستويين العسكري والإستراتيجي، مؤكدا أن إيران باتت اليوم أقوى على المستوى الدولي وحدودها محكمة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف حاتمي، خلال مراسم تكريم أسر من قُتلوا في الحرب، إن "العدو كان يسعى إلى إخضاع إيران وتغيير خريطتها، ولكن هذه الأهداف لم تتحقق"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان يريد استسلام إيران وشعبها.

وجاء تصريح القائد العسكري الإيراني بعد توصل بلاده والولايات المتحدة إلى اتفاق على مذكرة تفاهم، وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "جيدة وعادلة"، وينتظر بدء تنفيذها رسميا يوم الجمعة، كما قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي. كما ستبدأ في اليوم ذاته جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.

ونفى قائد الجيش الإيراني ما وصفه بادعاء الأمريكيين بأنهم انتصروا على المستوى العسكري، وقال إنهم لم يتمكنوا من القضاء على القوات البحرية والبرية والصاروخية، كما كانوا يروجون، وفق تعبيره، معتبرا أن "كلام العدو هو كذب".

وأضاف "لم يُقتطع شبر واحد من أراضينا، ونحن اليوم نؤكد أنه لم يعد أحد يجرؤ على التفوه بهذه الأقوال، ولن يجرؤ مستقبلا"، متوعدا برد قاس "إذا ارتكب العدو أي أخطاء".

وتابع أن "القوة البحرية التي زعم العدو تدميرها لا تزال شامخة صامدة"، وأن "قوات الدفاع الجوي أطلقت نيرانها على العدو حتى اللحظات الأخيرة، فإما أن طائرات العدو ومسيّراته لاذت بالفرار، أو تم استهدافها وإسقاطها".

كما قال إن "إيران فرضت إرادتها على العدو في مسألة لبنان"، في إشارة إلى أن الاتفاق الأولي بين واشنطن وطهران يشمل وقف إطلاق النار على هذه الجبهة.

حسابات خاطئة

ومن جهة أخرى، أكد قائد الجيش الإيراني أن الإنتاج يستمر في الجيش وفي الحرس الثوري وفي الصناعات الدفاعية، وخلال فترة الحرب استمر الإنتاج بصورة لافتة.

إعلان

وقال اللواء أمير حاتمي إن مجموعة في الجيش الإيراني تنتج الطائرات المسيّرة، وأن نصفهم كانوا من مؤسسات المعرفة وتم استهدافهم، ولكن الإنتاج استمر رغم ذلك.

وأضاف أن "العدو" تعرض للهزيمة لأن حساباته كانت خاطئة، وكان أول خطأ أنه قال إن إيران هي في أضعف حالاتها، لافتا إلى أن إسرائيل وبقدرتها الاستخباراتية كانت تعلم أن ذلك كذب، لكنها سعت إلى خداع الولايات المتحدة وآخرين.

واعتبر حاتمي أن "العدو" أخطأ في حساباته حول قدرة إيران وشعبها على التحمل وعلى المقاومة.