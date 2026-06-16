فانس: ترمب قد يكشف تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل الجمعة

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس ‌‌دونالد ترمب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة.

ويُتوقع أن يجري التوقيع على الاتفاق بشكل شخصي يوم الجمعة، بعد أن وقعه ‌‌قادة الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا.

وأوضح فانس في تصريح آخر لشبكة "سي إن إن"، أمس الاثنين، أن "مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وثيقة عامة للغاية، ‌‌وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة".

وأضاف "تبلغ مذكرة التفاهم نحو صفحة ونصف، لذا فهي وثيقة عامة للغاية"، موضحا أنه "فيما يتعلق بعدد من القضايا، سيتعين ‌‌علينا تسوية تلك الأمور خلال مرحلة ‌‌المفاوضات ‌‌الفنية".

وقال نائب الرئيس الأمريكي "هناك بعض التفاصيل الفنية التي يتعين حسمها، وهي لا تتعلق بنص المذكرة ذاته بل بآلية التنفيذ"، مؤكدا أن المفتشين النوويين سيعودون حتما إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب.

وتابع أن أحد الجوانب الجوهرية للاتفاق "يتمثل في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران على تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب".

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف شريف -الذي تتولى بلاده دور الوساطة- أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

وأعلن الرئيس ترمب على منصته "تروث سوشيال" اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا، وسيُوقَّع عليه في جنيف يوم الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان.