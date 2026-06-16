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عاجل | وزير الخارجية الإيراني: إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران

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ترامب ومادورو
Published On 16/6/2026
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آخر تحديث: 10:41 (توقيت مكة)

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:

  • إعلان نهاية الحرب أهم ما حدث في المرحلة الأولى من الاتفاق وتم إعلانه صباح الاثنين
  • أمس تم الإعلان عن إنهاء الحرب بشكل فوري ونهائي في كل الجبهات ومن بينها لبنان
  • إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
  • الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران وحزب الله
  • البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة
  • نهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران
  • أي هجوم عسكري من الكيان الصهيوني على لبنان واستمرار الاحتلال نقض لمذكرة التفاهم
  • سنناقش الملف النووي والعقوبات خلال فترة المفاوضات التي تستمر 60 يوما مع واشنطن
  • سنطرح الملف النووي وإلغاء الحظر في المرحلة النهائية من المفاوضات

التفاصيل بعد قليل..

 

المصدر: الجزيرة

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