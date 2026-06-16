عاجل | وزير الخارجية الإيراني: إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران
Published On 16/6/2026|
آخر تحديث: 10:41 (توقيت مكة)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:
- إعلان نهاية الحرب أهم ما حدث في المرحلة الأولى من الاتفاق وتم إعلانه صباح الاثنين
- أمس تم الإعلان عن إنهاء الحرب بشكل فوري ونهائي في كل الجبهات ومن بينها لبنان
- إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
- الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران وحزب الله
- البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة
- نهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران
- أي هجوم عسكري من الكيان الصهيوني على لبنان واستمرار الاحتلال نقض لمذكرة التفاهم
- سنناقش الملف النووي والعقوبات خلال فترة المفاوضات التي تستمر 60 يوما مع واشنطن
- سنطرح الملف النووي وإلغاء الحظر في المرحلة النهائية من المفاوضات
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة