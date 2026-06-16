عراقجي: إنهاء الحرب في لبنان شرط في اتفاقنا مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة، بالتوازي مع إطلاق جولة تفاوضية جديدة في سويسرا تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال عراقجي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن إعلان نهاية الحرب يُعد أبرز ما تحقق في المرحلة الأولى من الاتفاق، وقد أُعلن عنه صباح الاثنين.

وشدد عراقجي على أن طهران تعتبر منذ البداية أن وقف الحرب مع إيران يرتبط مباشرة بإنهاء الحرب في لبنان، في إطار التزامات متبادلة بين الأطراف.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تضم، في طرفها الأول، الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي طرفها الثاني إيران وحزب الله، محذرا من أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال سيُعد انتهاكا صريحا للاتفاق.

وأشار عراقجي إلى أن المفاوضات مع واشنطن ستستمر لمدة 60 يوما، على أن تتضمن مناقشة الملف النووي ورفع العقوبات في مرحلتها النهائية، مؤكدا أن إنهاء الحرب في لبنان يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع منتصف ليلة الاثنين، أعرب العديد من المسؤولين الإسرائيليين عن غضبهم، مشدّدين على أن المذكرة غير ملزمة لإسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، ومتعهدين بمواصلة هجماتهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد تمسكه بالبقاء داخل المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان، متعهدا بعدم السماح لما وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية" بالتمركز على الحدود، ومشيرا إلى وجود تباينات مع الرئيس ترمب في بعض الملفات، مع التأكيد على أولوية المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وفي بيروت، أعربت الرئاسة اللبنانية عن أملها في أن تفتح التطورات الأخيرة الباب أمام تحرير الأراضي وإنهاء معاناة الشعب، داعية إلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها.