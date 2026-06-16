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عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا أموال قطرية دفعت وهناك تنسيق عالمي للتعامل مع التبعات الاقتصادية للأزمة
Published On 16/6/2026
المتحدث باسم الخارجية القطرية:
- الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة.
- ساعدنا في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية بين طهران وواشنطن.
- قطر ستكون ممثلة في لقاء جنيف القادم.
- عملنا لتحقيق التوافق بين الطرفين وعودة الملاحة لهرمز واستمرار وقف إطلاق النار.
- قطر تتواصل مع كل الأطراف ضمن إطار الوساطة الباكستانية.
- نريد عودة السلم والأمن الإقليميين كما كان الوضع قبل الحرب ونعمل لتحقيق ذلك.
- سنواصل العمل لمنع عودة التصعيد ولتحقيق الاستقرار في المنطقة.
- لا أموال قطرية دفعت وهناك تنسيق عالمي للتعامل مع التبعات الاقتصادية للأزمة.
- اللقاءات تعقد بإطار وساطة باكستان ولا اجتماعات بالدوحة حاليا بين واشنطن وطهران.
- نأمل أن يكون التوقيع يوم الجمعة بداية لمفاوضات مستقبلية مثمرة.
- قطر مستمرة في وساطتها لدعم وقف إطلاق النار في غزة ونسعى لتطبيق كامل للاتفاق.
- متفائلون بأن تؤدي الوساطة بين أمريكا وإيران إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.
- لسنا وسيطا بشكل مباشر لكننا طرف يدعم وساطة باكستان ويتحرك ضمنها.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة