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عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا أموال قطرية دفعت وهناك تنسيق عالمي للتعامل مع التبعات الاقتصادية للأزمة

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ترامب ومادورو
Published On 16/6/2026

المتحدث باسم الخارجية القطرية:

  • الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة.
  • ساعدنا في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية بين طهران وواشنطن.
  • قطر ستكون ممثلة في لقاء جنيف القادم.
  • عملنا لتحقيق التوافق بين الطرفين وعودة الملاحة لهرمز واستمرار وقف إطلاق النار.
  • قطر تتواصل مع كل الأطراف ضمن إطار الوساطة الباكستانية.
  • نريد عودة السلم والأمن الإقليميين كما كان الوضع قبل الحرب ونعمل لتحقيق ذلك.
  • سنواصل العمل لمنع عودة التصعيد ولتحقيق الاستقرار في المنطقة.
  • لا أموال قطرية دفعت وهناك تنسيق عالمي للتعامل مع التبعات الاقتصادية للأزمة.
  • اللقاءات تعقد بإطار وساطة باكستان ولا اجتماعات بالدوحة حاليا بين واشنطن وطهران.
  • نأمل أن يكون التوقيع يوم الجمعة بداية لمفاوضات مستقبلية مثمرة.
  • قطر مستمرة في وساطتها لدعم وقف إطلاق النار في غزة ونسعى لتطبيق كامل للاتفاق.
  • متفائلون بأن تؤدي الوساطة بين أمريكا وإيران إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.
  • لسنا وسيطا بشكل مباشر لكننا طرف يدعم وساطة باكستان ويتحرك ضمنها.

 

التفاصيل بعد قليل..

 

 

المصدر: الجزيرة

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