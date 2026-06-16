عون وسلام: هذه ثوابتنا في المفاوضات الجارية مع إسرائيل

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال اجتماع عقد في قصر بعبدا ظهر اليوم، التطورات المحلية والإقليمية في ضوء الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تقييم ردود الفعل والاتصالات التي أُجريت مع لبنان في هذا السياق.

وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل.

ورأى عون وسلام أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل مؤشرا إيجابيا في اتجاه خفض حدة التوتر الإقليمي وفتح الباب أمام مسارات تسوية سلمية.

وأكد الرئيسان عون وسلام ثبات الموقف اللبناني في المفاوضات الجارية في واشنطن مع إسرائيل، والذي يتمثل في عدة شروط تشمل التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، إضافة إلى عودة الأسرى اللبنانيين، والشروع في مسار إعادة الإعمار.

مواقف وتعهدات

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد اليوم الثلاثاء على أن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءا لا يتجزأ من التفاهم الجاري مع الولايات المتحدة، معتبرا أن وقف التصعيد مرتبط عضويا بإنهاء العمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية ضمن إطار التزامات متبادلة بين الأطراف.

وأوضح عراقجي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم تضم، في شقها الأول، الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي شقها الثاني إيران وحزب الله، محذرا من أن أي تصعيد عسكري إسرائيلي ضد لبنان أو استمرار الاحتلال سيعد خرقا صريحا للاتفاق.

في المقابل، أكد عدد من المسؤولين الإسرائيليين أن المذكرة بين أمريكا وإيران لا تلزم إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، متعهدين بمواصلة العمليات العسكرية.

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وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالبقاء داخل المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان، رافضا ما وصفه بتموضع "تنظيمات إرهابية" على الحدود، ومشيرا إلى وجود تباينات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بعض الملفات، مع تأكيد أولوية الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.